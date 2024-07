Llorca Group continua la seva expansió i es consolida a Eivissa i València

Llorca Group segueix amb el pla d'expansió nacional i es consolida a València i Eivissa. Sota la direcció estratègica de Josep S. Llorca Gomis, la companyia s'ha convertit en un referent nacional en la construcció i la reforma d'hotels i xalets de luxe.

Amb més de 50 anys d'experiència en el sector, la companyia ha aconseguit una notable expansió i creixement sostingut durant l'última dècada, atraient grans grups hotelers i inversors que busquen per als seus projectes el compliment estricte de terminis i la qualitat constructiva.

L'empresa es reforça a nivell nacional, com ho evidencia la propera obertura d'una nova oficina a Eivissa, on actualment ja compta amb una delegació. Aquesta se sumarà a l'oficina que ja té operativa al conegut carrer Velázquez de Madrid.

The Banker's Bar, a l'Hotel Estimar 4 & one de València. / Información

Entre els encàrrecs recents més destacats a Llorca Group hi ha la reforma de l'hotel més gran de València, el Novotel, ubicat a l'antic edifici de l'Expohotel.

A més, a la mateixa capital valenciana l'empresa acaba de finalitzar la construcció d'un hotel boutique de 65 habitacions per a Estimar Hotels. Aquest establiment, situat a l'antiga seu de Banesto a València, ha presentat múltiples reptes ja que és un hotel d'alta qualitat i acurada decoració, al centre neuràlgic de la ciutat i sense cap zona per deixar-hi material.

A Eivissa, Llorca Group ha consolidat la seva presència amb diversos projectes, com ara reformes puntuals en hotels de l'illa i amb la restauració d'una casa de pagès.

Com a projecte significatiu a Eivissa, destaca la construcció de l'hotel Los Felices per a Concept Hotel Group, un repte completat en menys de sis mesos. Aquesta obra de rehabilitació i reforma integral ha donat lloc a un hotel temàtic ambientat en el Palm Springs dels anys 50, entregat aquest mateix mes i que ja es troba operatiu.

Actualment, la companyia també està executant tres desenvolupaments immobiliaris de Taylor Wimpey a la Comunitat Valenciana i la construcció d'una desena de xalets de luxe a la península i l'arxipèlag balear.

Un grup consolidat i compromès

El compliment de terminis i la qualitat dels resultats són compromisos fonamentals de Llorca Group. Amb un equip intern de més de 100 professionals i 30 tècnics especialitzats, l'empresa escurça significativament els temps d'execució i optimitza la gestió del temps.

Josep S. Llorca destaca que “en un mercat tan madur, Llorca Group es vol distingir pel seu rigorós control de la gestió del temps”, i afegeix que “en un sector tan competitiu com aquest, volem que se'ns reconegui per ser una empresa honrada formada per gent talentosa i, sobretot, honesta”.

La companyia s'enfoca en la planta hotelera i a la construcció de xalets, valorant la rigorositat del temps i la qualitat constructiva, dos valors especialment rellevants dins l'obra privada, sector a què l'empresa es dedica en exclusiva.

Aquests projectes, així com tots els realitzats per la companyia, reflecteixen la confiança que reconeguts fons com OD Group, Azora, Pictet i la promotora Taylor Wimpey han dipositat en Llorca Group, subratllant la seva sòlida reputació i capacitat d'execució en el sector.

Creixement i perspectives

El creixement de Llorca Group respon a un pla estratègic i de negoci que busca un desenvolupament ordenat de la companyia, que permeti capitalitzar zones geogràfiques estratègiques per consolidar una estructura empresarial sòlida.

En el desè aniversari de creixement sostingut, Llorca Group ja ha superat els 25 milions d'euros de facturació la primera meitat del 2024, amb expectatives d'assolir els 40 milions a finals d'any. Aquest èxit és degut a un equip jove i compromès que treballa per consolidar l'empresa com a referent en la construcció i la reforma d'hotels i xalets de luxe.

Amb orígens a la Marina Baixa, Llorca Group ha expandit la seva presència geogràfica en resposta a la creixent demanda dels seus serveis especialitzats. A diferència de la tendència comuna en el sector, l'empresa ha incrementat la seva capacitat pròpia de mà d'obra, permetent més flexibilitat i compliment d'objectius.

Llorca Group a la província d'Alacant

Les oficines principals de Llorca Group es troben a Benidorm.

Tlf: 966 445 349