Obre un nou local de vins a Manresa, Vikings, a l’antic Totem

La cultura del vi guanya un nou espai a Manresa: Vikings, una iniciativa impulsada per quatre professionals de la restauració que obre portes a l’antic Totem, a la plaça Simeó Selga, just al costat d’un altre local especialitzat en la matèria, AraUnVi. El local s’inaugurarà demà, a les 7 de la tarda.

Vikings ocupa el local que durant més de vint anys ha estat el Totem, primer un quiosc cafeteria i, des de fa una dècada, només cafeteria. Mireia Ramírez, vinculada familiarment al Totem, serà la cara visible d’un projecte del qual formen part també Marc Maldonado (sommelier d’Oller del Mas), Joan Asensi (exresponsable de La Font Negra de Berga) i Jaume Llussà (restaurador berguedà). L’aposta de Vikings és, sobretot, pels vins de la DO Pla de Bages. El local es proposa tenir «almenys una referència de cadascun dels disset cellers» de la denominació d’origen, explica Maldonado. «Volem potenciar la venda i el coneixement dels vins del territori, que no tenen la visibilitat necessària, ni aquí ni a fora», apunta Maldonado. També s’oferiran vins d’arreu del país i de l’estranger, fins a 200 referències entre blancs, negres, escumosos i dolços.

L’establiment, que s’ha renovat a fons per a la reobertura, també oferirà una variada oferta gastronòmica per acompanyar els vins: anxoves de l’Escala, fumats, planxats, formatges, embotits i ostres. «Tot producte de primera qualitat, però sense voler ser elitistes», apunten Maldonado i Ramírez.

Vikings es presentarà amb el seu propi vi, Valhalla, elaborat en col·laboració amb l’Oller del Mas i celler Bellaserra. De fet, serà la principal oferta a copes del local, avancen els responsables, però també es podran adquirir ampolles de l’extensa oferta de vins de l’establiment, a partir de 15 euros.

La competència amb AraUnVi és positiva, segons els promotors de Víkings: «si hi ha diversos locals amb ofertes atractives és bo per a tothom i es crearà a l’entorn un pol molt interessant», diuen els responsables del nou establiment, que es proposen «no ser simplement transportadors d’ampolles, sinó comunicadors» de la cultura del vi, sobretot de la del territori. Per això s’hi organitzaran també esdeveniments vinculats a la vinicultura, com tastos especialitzats. El local obrirà de dilluns a dissabte de 7.30 a 14 h i de 18 a 23 h. I els diumenges, per al vermut.

