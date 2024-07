El preu del lloguer puja el 4,74% en un any a Manresa, fins als 559,8 euros

El preu del lloguer el primer trimestre a la capital del Bages es va situar en 559,70 euros de mitjana, el que suposa un increment del 4,74% respecte del mateix període del 2023, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Manresa es manté com la població de més de 50.000 habitants de Catalunya amb el lloguer mitjà més econòmic, posició que ostenta des del 2020. El preu és pràcticament un terç del més car en aquest grup de municipis, Sant Cugat, amb 1.419,06 euros, i el 36% més barat que la mitjana catalana, de 868,85 euros.

El preu mitjà del lloguer a Catalunya es va enfilar un 6,9% anual en el primer trimestre d’aquest 2024. Si es compara amb el quart trimestre del 2023, l’increment és més moderat, de l’1,7%.

L’increment de preu a Manresa entre el primer trimestre de l’any passat i el primer d’enguany és el sisè més modest entre aquest grup de poblacions, per damunt dels de Viladecans, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Mataró i Reus. En canvi, el preu s’ha disparat per damunt dels dos dígits en municipis com el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Rubí.

Entre les poblacions de més de 50.000 habitants, el lloguer s’enfila per damunt dels 1.000 euros a Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Castelldefels. Els preus a l’Hospitalet de Llobregat i Badalona també queden per damunt de la mitjana nacional. Els més econòmics, just per sobre de Manresa són Lleida (568,33) i Reus (603,87).

El preu a les poblacions de més de 5.000 habitants de la Catalunya central se situa en tots els casos per sota de la mitjana catalana. El lloguer més elevat es troba a Puigcerdà (711,44 euros), on en l’últim any s’ha encarit pràcticament el 15%. Masquefa (707,82), Esparreguera (692,09) i Martorell (688,76) segueixen Puigcerdà quant al lloguer mitjà més elevat. El primer municipi del Bages amb el lloguer més car entre les poblacions de més de 5.000 habitants és Sant Vicenç de Castellet (606,43 euros).

En contrapartida, Sallent, amb 430,06 euros; Solsona (435,06), Artés (460,65) i Berga (461,80) són els que presenten un lloguer mitjà més econòmic.

D’entre aquest grup de municipis del territori central, l’increment interanual més elevat s’ha registrat a Navàs, amb el 35,29%, fins als 576,30 euros, seguit de Piera (19,82% fins als 675,21), Sant Vicenç de Castellet (16,33%, fins als 603,43), Súria (16,22%, fins als 496,09) i Sallent (16,02%, fins als 430,06 euros).

Per comarques, l’Alt Urgell i el Berguedà són les dues on més s’han encarit els preus durant el primer trimestre, amb una crescuda del 13,6% i el 7,4% respectivament. A l’Anoia, l’augment ha estat del 6,2%; al Bages, del 5,4%; a la Cerdanya, del 5,2%; al Solsonès, del 4,9%; i al Moianès, del 0,9%. Al Lluçanès, en canvi, han baixat un 9,3%. D’entre les comarques centrals, la comarca amb el preu mitjà de lloguer és la Cerdanya, amb 703 euros, seguida pel Moianès (590,4), l’Alt Urgell (565,5), l’Anoia (562,5), el Bages (544,4), el Lluçanès (480,7), el Berguedà (459,7) i el Solsonès (442,4).

En el conjunt de comarques del país, l’Alta Ribagorça (25%) i la Vall d’Aran (16,5) són les que encapçalen l’encariment de preus del lloguer, just per davant de l’Alt Urgell.

En xifres absolutes, el lloguer mitjà més elevat és al Barcelonès (1.120,67 euros), seguit del Garraf (929,29), el Baix Llobregat (889,51) i el Maresme (867,81). Els més econòmics es troben a la Terra Alta (348,5), la Ribera d’Ebre (385,37) i les Garrigues (409,20).

Pel que fa el nombre de contractes signats a Catalunya, es va situar en els 34.503, un 5,4% menys que el primer trimestre de l’any passat. Per demarcacions, totes acumulen descensos interanuals excepte a la de Lleida. A les comarques de Barcelona, es van formalitzar 25.389 contractes, un 8,5% menys; a les de Girona, 3.471, un 2,2% menys i a les de Tarragona 3.533, l’1,4% menys.A les comarques de Lleida, es va registrar una puja del 3,9%, fins als 1.660. n

