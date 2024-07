La Vermuteria Santa Rita de Manresa celebra el desè aniversari

La Vermuteria Santa Rita de Manresa va celebrar dilluns al vespre els deu anys d’existència, amb una festa que va aplegar centenars de clients i amics d'un local que, a més de servir begudes i tapes, al llarg d’aquesta dècada ha organitzat concerts, exposicions, recitals poètics i sessions de DJ. La festa del local del carrer Cap del Rec va comptar amb la participació, de Max Töwel i de Serial Killerz. El duet format pel DJ Joe Cabana i el bateria J Arriola van omplir la plaça del carrer Serarols de ritme. Més tard, la festa va continuar a l'interior del local, amb els DJ Kiko 04 i Peter B.

Vicky Garcia, davant de la Vermuteria, la nit de dilluns / Carles Blaya

La vermuteria la va obrir just l'1 de juliol del 2014 Vicky Garcia. Activista del Barri Antic de la capital del Bages, amb el seu local ha donat un impuls clau a una zona que la restauració i l'oci han recuperat per a la nit manresana. Garcia ha mantingut al llarg dels anys l'esperit amb què va obrir el local: combinar menjar i beure i l'ambient de nit amb activitats musicals i artístiques per "omplir de color", el barri, com explicava en els inicis de la vermuteria a aquest diari. Garcia va replicar a Manresa "un estil de negoci de Barcelona", amb el vermut com a pedra angular, convençuda que l'hora de l'aperitiu "és un moment social i una vermuteria és idònia per a gent a partir dels 30, que ja potser no surt tant de nit, però que vol fer el beure durant el dia, trobar-se amb els amics, i ferho d’una manera més informal que no pas amb un dinar". Un format, assegurava, "que combina molts avantatges".

La festa, durant l'actuació de Serial Killerz / Carles Blaya

El local, que deu el seu nom a "la patrona dels impossibles", deia Garcia, participa en activitats que llueixen al Barri Antic, com l'Aixada, la Festa Major o el Pinxo Pote, de les quals és una parada gairebé obligatòria.

