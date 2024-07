El Govern publica la declaració que afegeix 17 municipis de la Catalunya central a la llista de zones on es pot limitar el preu del lloguer

Gironella és un altre dels municipis declarat com a àrea tensa que forma part d’aquests 131 municipis declarats pel Departament de Territori com a àrees tenses. David Font, alcalde de Gironella (MésxGironella), ha declarat que el consistori ha rebut la notícia amb estupefacció.

Per què considera que Gironella es troba en aquesta llista? Sempre hem dit que hi ha una manca d’oferta de pisos de lloguer i la gent no té la capacitat de poder accedir en aquest mercat i llogar un pis. Si es fa una consulta per internet, es poden trobar entre tres i cinc pisos de lloguer al municipi per una població de 5.000 habitants. És evident que tenim una manca d’oferta, i aquesta manca provoca l’encariment dels preus. Amb més oferta, segurament estaríem parlant d’imports inferiors.

Què ha comportat aquesta manca d’oferta?

Com que els preus estan per sobre del que seria desitjable, des de l’Ajuntament vam liderar un projecte a nivell local. Aquest va rebre l’ajuda de fons europeus de la Generalitat per una construcció de pisos de lloguer assequible i que hauria de poder facilitar l’arribada de moltes més persones de les que arriben ara per ara.

Què necessita, doncs, Gironella?

Necessita el suport de l’administració i de propietaris privats per obtenir incentius per a la rehabilitació d’aquells habitatges que tenen condicions poc habitables. Ara mateix en tenim desenes d’unitats que rehabilitades es podrien posar a lloguer. Cal aflorar l’oferta de lloguer, i considero que amb major oferta, els preus es controlaran per si sols. No cal un control per part de l’administració. A Gironella, en comptes d’haver entrat en aquesta àrea tensa que proposa el Departament de Territori, hauria estat més efectiu fer créixer l’oferta de pisos de lloguer via ajudes a la rehabilitació i cessió d’ús d’habitatges; adquisició dels blocs de la SAREB, rehabilitar-los i posar-los a lloguer.

L’administració us n’havia informat d’aquesta declaració? No, en cap cas n’estàvem informats. Mai havíem parlat amb la Generalitat d’aquest tema ni tampoc havíem rebut cap trucada per demanar informació. És per aquest motiu que hem rebut la notícia amb completa sorpresa, ja que ho desconeixíem al 100%.