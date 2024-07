El Ministeri de Consum proposa que els pisos turístics hagin de pagar IVA

El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha apuntat a TVE que el seu ministeri ha proposat al Ministeri d'Habitatge que s'estableixi un tipus d'IVA del 10% als pisos turístics per "desincentivar fiscalment aquesta activitat". Bustinduy ha recordat que ara aquests pisos no paguen IVA, i cal desincentivar l'ús turístic dels pisos perquè els seus propietaris optin per donar-los un ús residencial. "No pot ser que hi hagi joves que no es puguin emancipar i que famílies treballadores no puguin accedir a un lloguer, i cal generar les condicions perquè el lloguer no esdevingui un factor de pobresa", perquè "la cultura del rendisme s'està menjant els avenços en les condicions de vida de les classes treballadores", ha dit.

La mesura vol equiparar la situació fiscal dels pisos turístics a l'activitat d'altres empreses que ofereixen allotjament als turistes, com és el cas dels hotels. A més, l'executiu espanyol planteja un canvi a la llei de propietat horitzontal perquè les comunitats de veïns puguin vetar els pisos turístics.

Bustinduy també ha recordat que el govern espanyol "perseguirà" els pisos turístics que s'anuncien i que actuen sense llicència, una situació que ha recordat que seria inimaginable en altres sectors, perquè "ningú s'imagina que un bar actuï sense llicència", com passa, ha afirmat, en el "90%" dels pisos turístics de Madrid.

Aquest dimecres la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també reuneix el grup de treball per a la regulació del lloguer de temporada. L'executiu presentarà als actors una proposta de reglamentació sobre aquesta activitat. Rodríguez ja va avançar que aposta per "prohibir" els pisos turístics si entren en conflicte amb el dret a l'habitatge.