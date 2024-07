El nombre de persones aturades al Bages baixa al nivell del juliol del 2008

El Bages va tancar el mes de juny amb un total de 8.516 persones registrades, una xifra que no es veia a la comarca des del mes de juliol del 2008, abans de l’impacte de la crisi financera de la primera dècada del segle. Setze anys després, l’atur registrat s’ha estabilitzat en nivells precrisi, amb un descens intermensual a la comarca de l’1,09%, i del 2,91% anual, segons l’Observatori del Treball i Model Productiu. La reducció respecte del maig és inferior a la caiguda mitjana catalana, de l’1,76%, però respecte del juny del 2023 el descens percentual és el doble que la mitjana nacional (-1,45%).

A Manresa, l’atur es va situar el juny en 4.315 persones registrades, el que suposa un descens de l’1,37% respecte del maig, i situa el nombre d’aturats en el registre aproximat del novembre del 2008.

En conjunt les comarques centrals han tancat el juny amb un total de 22.923 aturats, 199 menys que el maig i 540 menys que un any enrere. Això suposa una reducció del 0,86% intermensual i del 2,3% anual. En relació al juny de l’any passat, el descens de l’atur a les comarques de la Catalunya central ha estat més elevat que la mitjana catalana, però no així quant a la comparativa mensual.

El conjunt de comarques han reduït el seu atur respecte del mes de maig, excepte al Berguedà, on s’ha incrementat el 0,94%, i al Solsonès, on ha augmentat el 3,36%. La Cerdanya (-4,75%), el Moianès (-3,34%) i l’Alt Urgell (-1,84%) han retallat l’atur per damunt de la mitjana catalana.

En termes interanuals, l’atur ha caigut a totes les comarques centrals, excepte al Solsonès, on ha augmentat el 2,67%. Menys al Moianès (-1,26%), a la resta de comarques el descens ha estat superior a la mitjana catalana.

Les dades a Catalunya

Al conjunt del país, l’atur registrat s’ha situat en 324.966 persones, la xifra més baixa des del juliol del 2008, quan hi havia 321.964 desocupats.

Tot i caure a totes les branques d’activitat, el descens d’aturats s’ha concentrat principalment al sector serveis per l’impuls de les contractacions turístiques de la temporada d’estiu, amb 4.628 aturats menys en aquest àmbit. El sector serveis continua sent el que acumula més desocupats sobre el total, amb 234.694 dels 324.966, és a dir, un 72,2%.

També la indústria va retallar el total de desocupats amb 681 persones menys en el sisè mes de l’any. El total de desocupats industrials es va situar en els 25.102; mentre que l’atur a l’agricultura va caure en 66 persones, fins als 5.082 desocupats. A la construcció, el descens va ser de 272 persones, fins als 25.102. D’altra banda, 25.552 desocupats no tenien una feina anterior, 169 persones menys.

El descens de l’atur s’ha notat més entre els home que entre les dones durant aquest mes de juny, en el qual el total de desocupació masculina s’ha reduït fins als 136.488 registrats (-3.404 persones). L’atur femení ha baixat del llindar de les 190.000 persones amb una caiguda de 2.412 registrades. El total s’ha situat en 188.478 dones, un 58% del total. Segons les dades del Ministeri de Treball, 18.354 aturats eren menors de 25 anys, un 4% menys que en els registres del maig.

Quant a l’ocupació, el mercat laboral enceta la temporada d’estiu amb un nou rècord al juny amb 3,83 milions d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, segons va informar ahir el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El ritme de creixement s’alenteix respecte del maig i es rebaixa a pràcticament la meitat l’increment de treballadors que s’han donat d’alta, amb 26.348 persones més (+0,69%). Si es compara amb el juny del 2023, l’augment d’afiliacions és un 2,40% més (+89.932 persones). n

