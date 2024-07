El Noves Oportunitats d’Ampans acompanya 428 joves en dos anys

Ampans ha fet l’acompanyament d’un total de 428 joves d’entre 16 i 24 anys en el període 2022-2024 en el marc del programa Noves Oportunitats. D’aquests, 132 joves s’han matriculat de nou al sistema educatiu, 143 han fet pràctiques a l’empresa i 101 han aconseguit un contracte laboral. Només en el darrer curs 2023-2024 dos-cents-vuit joves han fet formació homologada, segons les dades facilitades per Ampans.

El programa, dissenyat per l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), té per objectiu que els joves recuperin les ganes de formar-se, i es matriculin de nou per poder-se titular o bé obtenir un certificat que li permeti trobar feina, mitjançant actuacions d’orientació, tutoria, formació i acompanyament.

El FAR-Escola de Noves Oportunitats d’Ampanys (que va obrir fa un any unes noves instal·lacions al arrer Maternitat d’Elna de Manresa) ha ofert més d’una vintena de formacions introductòries, tretze Certificats de Professionalitat, tres Programes de Formació Inicial (PFI), dos grups aula destinats a la Graduació en Educació Secundària Obligatòria, a més de formacions dedicades a descobrir oficis i cursos d’idioma i alfabetització. També s’han cursat 3 itineraris propis al FAR amb Certificats de Professionalitat homologats: Electricitat i electrònica, Informàtica i Serveis comercials.

Ampans acompanya joves del Bages, Anoia, Solsonès, Cerdanya, Berguedà i Moianès en el marc del Noves Oportunitats des de fa 9 nou anys.

Els joves que han aconseguit finalitzar amb èxit els reptes del Noves Oportunitats, de 2 anys de durada, van celebrar divendres l’acte de graduació al FAR. Envoltats de familiars i amics, i acompanyats del president i del director d’Ampans, Lluis Sánchez i Toni Espinal, respectivament, i del regidor d’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa, Lluis Vidal Sixto, van recollir els certificats i es van fotografiar amb els companys del seu grup. Al final de curs es van lliurar 60 certificats als joves del FAR, i 120 entre totes les comarques.

Durant l’acte, Erika Marin va reconèixer après molt sobretot a nivell personal i donava les gràcies als professionals del programa del FAR. Àlex Expósito, un altres dels alumnes, per la seva banda, explicava que «aquí he tornat a recuperar la motivació i les ganes de seguir formant-me» i afegia que «em vaig adonar que no valia la pena rendir-se a la meitat del camí perquè tot el progrés que has aconseguit se n’anirà en va».