Obre un nou bar restaurant, L'Abismal, a l'antic Piper de Manresa

Tot i la seva joventut, els manresans Jan Creus, Pere Vila i David Estruch ja acumulen experiència en locals de restauració i d'oci nocturn. Però el seu somni era obrir un establiment propi per dirigir-lo al seu gust, amb les seves pròpies propostes gastronòmiques. Demà, el trio farà realitat aquesta il·lusió amb la inauguració al Passeig Pere III de Manresa de L'Abismal (L'48ismal, al logotip, en referència al número de la via), a l'antic Piper, que han redecorat a fons per donar-li el seu toc personal.

El nou establiment, desvinculat, per tant, del grup Diesa, obrirà portes a les 7 de la tarda d'aquest dijous per mostrar el seu projecte: un bar restaurant, amb solucions gastronòmiques per als matins, migdies i nits i també per a l'hora del vermut. Amb un horari, això, "abismal", apunten Creus, Vila i Estruch, de 8 del matí fins a les 2.30 de la matinada. Almenys aquest és el pla inicial.

Perquè L'Abismal vol cobrir totes les franges horàries en què la clientela potencial pot requerir un local de restauració: esmorzars, dinars de menú, sopars i copes. Per això disposen de tres espais: el bar, amb taules altes per fer un àpat ràpid; el soterrani, per a reunions, celebracions i trobades de grups; i la terrassa, amb un aforament per a 88 persones ara a l'estiu. Entre les propostes culinàries que oferirà Jan Creus (format a la Joviat) destaca, avança el cuiner, unes patates braves amb tomàquet de mel i sobrassada i maionesa d'alls confitats. O un cheese cake que prometen que serà tota una experiència. Als menús de dinars s'hi podrà trobar des d'un trinxat fins a un arròs oriental. Tot fet a casa, tradicional, apunten els responsables del negoci.

L'Abismal arriba al Passeig per completar una renovació del parc d'establiments de restauració al sector. En les últimes setmanes aquest diari hi ha anunciat l'obertura del Glaç Wine, Vikings (que aixeca aquesta tarda la persiana) i ara de L'Abismal. A més, s'han reobert els antics Sibar i Frankfurt Guimerà, ara com a Ígnia i El Guimerà, en una aposta per un entorn gairebé estigmatizat per episodis de malestar veïnal. "Volem que el Passeig sigui el d'abans de la pandèmia", diuen els promotors de L'Abismal. "Un lloc on hi havia molt ambient a totes hores. La nostra aposta sempre ha estat pel Passeig, i el nostre local pot ajudar a combatre la idea que no és segur", apunten.

El nou bar restaurant, en què treballaran fins a 8 persones, pot ser el primer d'una més llarga aventura empresarial. "És la primera pedra d'un castell", diu Jan Creus. Els tres socis esperen poder replicar la fórmula en altres indrets. Per això confien també en la promoció a les xarxes, en uns temps en què "es menja pels ulls, i els plats han de ser instagramejables".

