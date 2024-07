"Estem compromesos a ser útils per la gent"

Com es relaciona Abacus amb la ciutat de Manresa i altres comunitats on té presència?

El que hem fet sempre, però des de fa uns anys amb més força, és estar en contacte amb institucions, escoles, entitats i comerços de proximitat. Sempre hem buscat sinergies per treballar plegats perquè és una de les apostes de la cooperativa, que les botigues tinguin més pes a la ciutat que abans sobretot pel que fa a la cultura i l’educació.

Quin és el vostre paper en el foment de la participació cívica i cultural?

Abacus està compromesa a ser útil per la gent, per això totes les unitats de negoci de la cooperativa volen estar al costat de les famílies i de les escoles d’arreu de Catalunya. Enguany ja hem fet més de 1.400 activitats culturals a les nostres botigues i, d’aquestes, unes 200 les hem fet aquí a Manresa. Aquestes activitats ens permeten reforçar la voluntat d’Abacus per transformar els establiments en espais oberts a la creativitat, les idees i la cultura en general. Volem ser més que botigues. Volem ser espais de trobada de la gent que estima la cultura i espais de reflexió i reivindicació on passin coses que contribueixin positivament en la societat.

Quin tipus d’iniciatives i suport ofereix Abacus per al sector educatiu?

Enguany, per exemple, hem incorporat Robótica a Abacus, una empresa de creació i implantació de solucions de robòtica i programació per ús educatiu. Volem crear continguts i productes innovadors per satisfer les necessitats del sector educatiu. També hem fet tallers a les botigues per donar a conèixer aquesta tecnologia i que les escoles puguin experimentar amb ella. A més, totes les línies de negoci educatives s’han unit sota el paraigua d’Abacus Educació, un equip que recupera l’esperit dels fundadors d’Abacus i ofereix més de 8.000 referències de robòtica, material escolar, llibres... També hem desenvolupat una nova web per escoles i hem reforçat l’estratègia de l’equip comercial per assegurar un assessorament professional.

Com contribueix Abacus a la transformació social?

Des de 1968, a Abacus treballem per l’educació i la cultura com a motors de canvi i ho fem des del cooperativisme. 50 anys després i amb una revolució digital que ens posa grans reptes i amenaça aquesta pluralitat, seguim generant continguts educatius i culturals des de l’excel·lència per aconseguir una societat més justa, moderna i cohesionada.

Què significa per a vosaltres rebre aquest premi?

Significa reconeixement després de 18 anys aquí, en el mateix lloc, que estimem i ens hem fet nostre. Aquesta botiga permet que tothom hi pugui venir, hi pugui passejar, veure què tenim i també socialitzar al voltant de la cultura. Aquest premi ens dona la confiança de saber que estem molt integrats al barri.

Quins projectes o esforços han contribuït a aquest reconeixement?

Hem fet esforços per remodelar la botiga de dalt a baix posant en primer pla la llibreria per convertir-nos en un punt de coneixement important a Manresa. Ens permet que la gent ens tingui com un referent no només dels llibres de text d’escola, sinó de llibreria literària. Fem molts actes, com xerrades, clubs de lectura, trobades amb autors... que ens donen més visibilitat i hem creat una sala cultural amb un gran aforament. Ve gent de tota la ciutat i d’arreu de la comarca i hem aconseguit que no vegin el barri des d’una perspectiva negativa, sinó com un punt d’activitat cultural.

Quins són els vostres plans de futur?

Continuar com estem. Volem continuar treballant amb entitats de Manresa i seguirem fent coses educatives i culturals. Al setembre també posarem en marxa un punt lila per ser un espai segur.