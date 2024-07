"La competència d’internet és ferotge i les polítiques no ens ajuden"

Quan es va iniciar la trajectòria de Pesca i Paraigües Parera?

Aquesta botiga segueix actualment tal com era després que fos arreglada l’any 1945. L’establiment en sí és molt més antic, d’abans de l’any 1900, però va ser llavors quan es va reformar i, actualment, es manté igual.

Sempre s’ha venut articles de pesca i paraigües

Nosaltres sí. Abans també s’havien venut màquines de cosir i d’altres coses, però quan vam adquirir l’establiment ja es venien articles de pesca i paraigües. També hi venem bastons.

Com ha evolucionat la botiga durant tots aquests anys

El producte ha sigut el mateix, però sí que han evolucionat els articles, i molt. Els paraigües, per exemple, són molt diferents ara en comparació amb 50 anys enrere. Ens hem anat adaptant al que ha anat sortint i a les necessitats de la gent.

Què significa per vostès mantenir-se com un negoci familiar?

No creiem que sigui un mèrit i tampoc hi ha avantatges. Nosaltres estem aquí i, de moment, la botiga ha passat de pares a fills. Volem que duri i esperem que així sigui.

Com ha afectat la irrupció d’internet i del comerç electrònic?

És la gran pregunta. De cara al futur, i al present, perquè fa anys que ho suportem, serà molt complicat fer front a internet perquè la competència és ferotge. A més, les polítiques no ens ajuden res i no se’ns dona suport de cap manera. Fa anys que demanem, entre altres coses, pàrquing gratuït de suport perquè la gent pugui venir i, si compra, no pagar, però en lloc d’això cada cop es multa més. La gent ha deixat de venir al barri vell perquè té por de ser multat.

Què pot oferir el comerç de proximitat per fer front a aquesta situació?

Hi ha gent que ve a comprar perquè ets tu. Internet no té ni l’atenció, la calidesa ni l’expertesa que podem oferir. És l’única arma que tenim. Nosaltres no estem a la 5a Avinguda o al Portal de l’Àngel, la gent que ve a comprar ho fa perquè vol i necessita el que venem. Si, a més d’internet, hem de posar dificultats per arribar a la botiga, la cosa anirà malament.

Com serà el futur de la botiga? La gestionaran futures generacions?

Suposo que serà difícil. Tot ens va en contra. Per una banda, cada cop plou menys i, pel que fa a la pesca, l’ecologia mal entesa i la legislació estan fent que cada cop estigui pitjor. Espero equivocar-me, perquè quedar-nos amb uns carrers buits sense botigues seria una llàstima.

Què significa per a vosaltres rebre aquest premi?

És un orgull i un reconeixement a la nostra feina, que fem el millor possible.