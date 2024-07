Ets empresari català i saps marcar una casella? Demostra'ns-ho

Qui va escriure 'Don Quixot de la Manxa'?

¿Verdad que marcar una casella té poc truc? Ho has fet contestant a sis senzilles preguntes sobre cultura general. Ara també pots marcar caselles quan fas l'Impost de Societats. Busca-la: la Casella Empresa Solidària es troba a l'apartat "altres caràcters - fins socials" i la seva marcació no té cost. En seleccionar-la, destines el 0,7% de la quota íntegra de l'Impost de Societats a subvencionar projectes socials. Es tracta d'una acció voluntària, lliure, gratuïta i altruista.

En marcar la Casella Empresa Solidària, tu i la teva empresa us impliqueu en la transformació social, sense que això et suposi ni un sol euro més en el teu impost de societats. Això és, amb el recaptat, es generen propostes a favor de les persones en risc d'exclusió, pobresa o vulnerabilitat i es crearan polítiques públiques per afavorir la igualtat i la inclusió. Es promourà la participació ciutadana per fomentar el voluntariat i s'aprofundirà en la cohesió interna de les entitats socials.

Però, quant es recapta en marcar la Casella Empresa Solidària?

A la campanya de 2023, la Casella Empresa Solidària (CES) va assolir una recaptació de gairebé 58 milions d'euros enfront dels més de 43 milions d'euros recaptats el 2022. El 2023, els fons recaptats es van destinar a una varietat de projectes socials nacionals i autonòmics. A nivell estatal, es van finançar 991 projectes desenvolupats per 288 entitats socials. Aquests projectes abasten diverses àrees d'acció, amb el Tercer Sector i Voluntariat rebent la major assignació de fons, un 23% del total, representant un creixement del 4% respecte a l'any anterior. Els segueixen els projectes d'Inclusió Social i de la Direcció General de Drets de Persones amb Discapacitat que van rebre un 10,5% i un 9,9% dels fons, respectivament. A nivell autonòmic, segons les últimes dades, es van finançar 6.909 projectes, desenvolupats per 2.255 entitats.

De cara a la campanya de 2024, s'estima que, si totes les empreses triessin marcar la Casella Empresa Solidària en la declaració de l'Impost de Societats, l'import màxim que es podria recaptar ascendiria a aproximadament 245.420.000 euros. Aquesta xifra es basa en l'aplicació d'un 0,7% sobre la recaptació de l'Impost de Societats de 2023, segons les previsions del Ministeri d'Hisenda.

El suport de la Plataforma del Tercer Sector La Plataforma del Tercer Sector és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir al gener de 2012 amb l'objectiu de defensar els drets i interessos socials de la ciutadania, principalment de les persones en situació de pobresa, vulnerabilitat o risc d'exclusió. Actualment la Plataforma del Tercer Sector està formada per nou organitzacions que són membres rellevants en l'àmbit social, onze plataformes i taules territorials que representen unes 28.000 entitats. Al desembre de 2023, la Plataforma del Tercer Sector va ser declarada Associació d'Utilitat Pública pel Ministeri de l'Interior, un distintiu que reconeix la tasca social de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre a Espanya.

