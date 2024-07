Com va sorgir la idea de crear el Ninus CatCafè

La Sandra i jo sempre hem volgut crear quelcom relacionat amb els animals. Al principi pensàvem a fer una residència, però la infraestructura era molt complicada. Després ens vam trobar amb els CatCafès, molt populars a països com el Japó o Corea, però encara gairebé desconeguts aquí. Vam començar a investigar com dur a terme la idea i d’aquí va sorgir.

Quina és la filosofia i quins són els objectius del Ninus CatCafè?

El principal objectiu és donar visibilitat a gats adults de la protectora Aixopluc, que són els que costen més de donar en adopció. També volem donar a conèixer el món dels gats, grans desconeguts. Hi ha molts falsos mites sobre els gats, com que són esquerps o que sempre estan esgarrapant coses. Estem aquí per desmentir-los.

Què significa per a vosaltres rebre aquest premi?

Ho veiem com un reconeixement de la tasca que estem duent a terme. No tothom ho entén i hi ha molta gent que espera, quan ve, que sigui una cafeteria normal, però no ho és. Som, primer, una casa d’acollida. El premi reconeix el nostre compromís per intentar buidar la protectora d’animals trobant una família pels gats.

Com valoreu l’impacte del vostre projecte? Quins resultats heu vist?

Estem molt satisfets amb les xifres d’adopcions. En poc més d’un any i mig han sortit 32 gats adults adoptats, que en són molts. Pel que fa a l’impacte del negoci, hem vist que ve molta gent de fora. Aquí a Catalunya només hi ha sis cafès com aquest i ens hem convertit en un pol d’atracció pels amants dels animals. Ens ha vingut gent d’arreu de Catalunya.

Com s’assegura el benestar dels gats al Ninus CatCafè?

Quan arriben de la protectora, els gats ja venen amb xip, desparasitats i esterilitzats, és a dir, en condicions perfectes per a sortir adoptats. Amb la protectora, els hi fem les revisions quan toca i els portem al veterinari si detectem que es troben malament. En paral·lel, hem creat un espai gatificat, amb sorrals, menjar, aigua, espais alts, espais de joc... Tenim, a més, normes de convivència per a garantir el seu benestar amb els visitants.

Quin és el perfil habitual de visitant del cafè?

Podem distingir dos tipus: els que venen a passar una estona amb els gats i a relaxar-se i els que venen a adoptar.

Quin és el procés d’adopció d’un gat?

Tothom ha de saber que qui vulgui adoptar, mai s’endurà un gat a la primera visita, és un procés de diverses visites. Per anar bé, tota la família l’ha de conèixer i tots els membres han d’estar d’acord, perquè el gat és un nou membre de la família i ho serà durant 15 o 20 anys. Després, intentem que coneguin a tots els gats i nosaltres els assessorem per escollir el millor gat segons cada situació familiar. Hi ha gats que no poden estar sols, per exemple, i recomanem que se n’adoptin dos. Un cop confirmem que hi ha adopció, intentem que gat i família es coneguin al cafè per evitar situacions d’estrès després del canvi de casa. Pel que fa als papers, ho gestiona la protectora i, abans de l’adopció, es fa una revisió de l’animal. Completat el procés, fem un seguiment durant unes setmanes per veure si la integració amb la família i la nova llar és bona.

Teniu projectes de futur per seguir ajudant als gats?

Tenim ganes d’impulsar tallers per ajudar a les famílies que mai han tingut un gat a cuidar-lo de la millor manera, així com tallers d’alimentació o sobre les seves necessitats. De moment estem parlant amb professionals per dur-los a terme, però és la nostra voluntat començar a fer-los.