El Govern dona 2,8 milions d'euros en ajuts per a noves inversions industrials al Bages

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha destinat 2,8 milions d'euros en ajuts per a empreses del Bages. Aquestes subvencions, detallen, estan pensades per a «projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials». Els ajuts permetran mobilitzar una inversió total de 17,2 milions d'euros a la comarca. En total, se n'han beneficiat 19 empreses de la comarca, majoritàriament petites i mitjanes, que consolidaran 1.760 llocs de treball i en crearan 63 de nous.

Pel que fa al global de Catalunya, s'han destinat gairebé 30 milions d'euros en aquests ajuts. D'aquesta manera, el Govern ha incrementat un 30% la dotació inicial, que partia amb 23 milions d'euros. La línia d'ajuts de noves inversions industrials s'emmarca en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025. Arran de la crisi per la sequera, enguany s'ha introduït com a criteri de valoració que les inversions acreditin una reducció del consum d'aigua del procés productiu. Un 29,71% de les empreses han presentat actuacions d'inversió amb incidència en la reducció del consum d'aigua, un 41,14% han apostat per projectes vinculats a la descarbonització del procés productiu, i un 32,57% han presentat projectes d'inversió de foment de l'economia circular.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va afirmar que "reindustrialitzar Catalunya ha estat la prioritat absoluta d'aquest Govern", i va afegir que "l'esforç pressupostari i de gestió per fer possible la resolució d'aquests ajuts en temps rècord en són la mostra més palpable". El conseller va explicar que l'objectiu dels ajuts és "enfortir el teixit industrial a Catalunya fent-lo més sostenible i digitalitzat" i, a la vegada, "generant ocupació de qualitat". "En definitiva, aquests ajuts generen més prosperitat compartida amb empreses arrelades al territori".

Els sectors que en la present convocatòria han rebut més ajudes han estat el de fabricació de productes metàl·lics (17,71%); la indústria de productes alimentaris (13,14%) i la indústria química (11,43%). Per vegueries, Barcelona és qui concentra un volum més alt d'ajuts amb 11,11 milions d'euros atorgats, seguida de Catalunya Central (5,01 M€), Girona (4,74 M€), Tarragona (3,15 M€), el Penedès (2,96 M€), Lleida (1,84 M€), l'Alt Pirineu (607.983 euros) i Terres de l'Ebre (376.176 euros). Pel que fa a les comarques, les que han concentrat més volum d'ajudes són el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Bages, el Baix Llobregat i la Selva.

S'han pogut beneficiar d'aquests ajuts empreses industrials i de serveis relacionats amb la producció amb seu operativa a Catalunya. La quantitat dels ajuts és de fins a un 20% de la inversió, amb un màxim de 500.000 euros per projecte. Aquests ajuts s'han acollit en el marc temporal establert per la UE per pal·liar els efectes que la guerra d'Ucraïna ha tingut en el teixit empresarial.