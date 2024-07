Regió7 premia el comerç local de Manresa a la segona Nit del Comerç

La importància del comerç local en les ciutats és incalculable. Si tenim en compte que gairebé tres quartes parts de les empreses del país tenen menys de sis treballadors, podem concloure que la majoria són petites botigues, bars i negocis familiars que, junts, formen el teixit econòmic de les localitats i pobles. Més enllà de l’impacte econòmic que generen, les petites botigues aporten caràcter i esperit i als pobles, que tradicionalment han evolucionat al voltant dels eixos comercials que s’han anat formant.

Ara, però, la situació pel petit comerç és més complicada, ja que internet i les grans superfícies estan aclaparant un volum de negoci cada cop més elevat. Cal recordar a les noves generacions els avantatges de comprar en les botigues dels barris, on trobaran expertesa, un tracte amable i una experiència tangible. També cal advertir que, si deixem morir al comerç, els carrers perdran la llum i les ciutats l’ànima.

Per tot això, Regió7, juntament amb Prensa Ibérica i l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa i el suport de Manresa Comerç, organitzen la segona Nit del Comerç avui a 2/4 de 9 al vespre. Enguany, la Terrassa del Glaç, a la casa Lluvià, serà l’escenari d’un acte que busca reivindicar el paper del petit comerç local i promoure i impulsar la tasca que duen a terme, no només comercial, sinó també social i cultural.

L’acte també servirà per entregar quatre premis que reconeixeran al comerç més emblemàtic, la innovació i la creativitat, la sostenibilitat i la responsabilitat social i l’impacte local. Els premiats s’han decidit a través la votació per part d’un jurat integrat per Sandra Espinal, gerent de Regió7, Marc Marcè, director de Regió7, Joan Pedreira, director comercial de Regió7, Ignasi Llobet, vicepresident segon i president de la Comissió de la Cambra de Comerç de Manresa, Toni Daura, president de la Unió de Botiguers, Tània Infante, regidora de comerç i cultura i llengua de Manresa; i Joan Vila, regidor d’indústria, turisme i coneixement.