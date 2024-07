Tens un negoci? Impulsa la teva facturació amb l'Ecommerce de cicloTIC

Tant, pels comerços que acaben d'obrir i volen arrencar amb les màximes oportunitats per vendre, com pels que ja fa temps que tenen en marxa la seva activitat i volen millorar la seva situació actual, cicloTIC ofereix un recurs imprescindible: cicloSHOP.

Logotip de cilcoSHOP / cicloTIC

Després de més de 25 anys d'experiència en el sector de les solucions digitals, hem pogut veure les diferents cares de la moneda del que ha suposat la digitalització de l'economia, arribant a la conclusió que el comerç que no apareix a internet no existeix.

Actualment, cicloTIC treballa amb quatre pilars fonamentals per abordar justament aquest aspecte: que autònoms i pimes no només apareguin a internet sinó que també s'enlairin en incrementar la seva facturació.

Un negoci sense fronteres

Tot i que ara són un negoci online, no sempre ha sigut així. Ells saben de primera mà, els costos que suposen tenir un comerç físic i un comerç online. Per això, són coneixedor de les necessitats i de les oportunitats que tenen cadascun d'ells.

La inclinació satisfactòria cap al negoci online, els ha obert la possibilitat de treballar en un negoci sense fronteres geogràfiques i així ho han sabut fer arribar arreu del territori nacional. Els clients troben en la seva atenció al client proximitat i professionalitat les 24 hores dels 365 dies de l'any, servei que cada cop menys empreses ofereixen.

L’enlairement del teu comerç comença amb cicloSHOP

Cada cop són menys els negocis que avui dia funcionen amb la tradicional caixa registradora. Actualment, la majoria de comerços fan ús d’algun software de gestió per administrar els seus números i alguns d’ells han sigut valents i s’han digitalitzat una mica més apareixent a internet mitjançant xarxes socials, pàgines web o botigues virtuals.

CicloSHOP neix gràcies a la fusió de 2 d’aquests recursos: una botiga virtual que es pot gestionar amb un software erp. S’ha acabat duplicar feines, ja no tens per què pagar costos desorbitats per fer creixer el teu negoci. Contacta amb ciclotic i comença a pensar a millorar la teva facturació, és el primer pas.