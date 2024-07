"El valor sentimental d’una joia és més important que l’econòmic"

Com va començar la vostra trajectòria a Uró Joiers?

Justament, l’1 de juliol va fer 71 anys que el meu pare i la meva mare la van obrir. Aleshores encara no estaven ni casats. El meu pare ja era fill de joier i tenia taller a casa seva. L’any 1953, amb la meva mare, que tenia molta emprenedoria, van crear l’Uró Joiers aquí al carrer Guimerà.

Quins són els valors i la filosofia que guien Uró Joiers en el dia a dia?

Ho tenim molt clar. El nostre eslògan és: "una joia, un sentiment". Aquesta és la nostra filosofia. Una joia no només té un valor econòmic, sinó que per sobre de tot té un valor sentimental, que és el que ens agrada plasmar i el que volem reflectir amb les nostres joies.

Què significa per a vosaltres innovar en el món de la joieria?

A nosaltres, partint dels coneixements principals de l’ofici, ens agrada provar noves tècniques, però sempre amb caràcter artesanal. El nostre estil de joies es basa en sempre jugar amb el foc i, amb aquest element, el resultat és sempre una sorpresa.

Com feu per mantenir un nivell alt de creativitat?

Mantenir un nivell alt de creativitat és el que costa. Sobretot perquè ens hem de mantenir en un estil propi. A vegades pensem que ja hem fet tot el que podíem o sabíem fer i que tot està descobert. Però a vegades sempre trobem un fil conductor, jugant amb el foc, amb combinacions de metalls o pedres que et fa trobar una nova peça o una nova col·lecció.

Com heu aconseguit adaptar-vos a les noves tendències i preferències dels clients en un sector tan tradicional com el de la joieria?

Avui en dia és adaptar-te o morir. Hem de mantenir el nostre estil, però sempre hem escoltat les tendències i ens agrada veure que està de moda. Si veiem que algunes combinacions són tendència, doncs adaptem les nostres joies per seguir-la. Un bon exemple és la col·lecció Personalitza, perquè ens hem adaptat a una necessitat dels clients, que busquen sempre joies úniques.

Com definiu l’experiència del client a Uró Joiers?

El client Uró és molt fidel, un al qual li agrada el nostre estil, però també sap que podem fer joieria tradicional si la vol. Quant a l’experiència, volem incidir més. Veiem que a la gent li agrada participar en el disseny de la joia perquè entren a formar part de la joia. Ens estem plantejant que, a més a més de fer el disseny, puguin entrar a fer la joia. Hem de preparar el taller i estem pensant com fer-ho, però és un pla de futur.

Què significa per a vosaltres rebre aquest premi a la innovació i la creativitat?

Per nosaltres és un orgull per tota la família. És un reconeixement que hauria de pujar a buscar tothom qui ha fet possible Uró Joiers.