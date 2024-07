Els ramaders temen que el brot de llengua blava redueixi la venda de carn de xai i fan una crida a consumir-ne

El sector ramader, representat per Revolta Pagesa i altres entitats com Ramats de Foc i l'Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa (ANCRI), ha iniciat una campanya a les xarxes amb l'etiqueta #XaiDelTerritori per animar els ciutadans a consumir el producte. L'acció s'ha fet després del recent brot de llengua blava que, si bé no afecta els humans ni la qualitat de la carn o llet, podria fer caure les vendes.

"El consum de xai fa molts anys que està en decadència i cada cop hi ha menys ramats", explica a l'ACN el pagès Arnau Vilumara que afegeix que el 60% de la carn de xai que es ven és de fora. Animen a comprar directament als pastors o a comprovar l'origen del producte a les carnisseries per donar suport al sector.