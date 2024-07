Unes cent-cinquanta persones es van aplegar ahir al vespre a la Terrassa del Glaç de la capital del Bages en la segona edició de la Nit del Comerç que van organitzar conjuntament Regió7, Prensa Ibérica i l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa i amb el suport de Manresa Comerç. L’acte, que vol ser un reconeixement anual al rol del comerç en el dinamisme de la ciutat i alhora distingir negocis singulars, va lliurar guardons a Articles de Pesca i Paraigües Parera, Cal Sileta; Uró Joiers; Ninus CatCafè; i Abacus.

L’acte, conduït pel gestor cultural Pep Garcia, va aplegar una àmplia representació del comerç manresà i dels partits representats al consistori. En l’inici, Garcia va destacar la importància del comerç local, que omple els carrers d’activitat, va insistir, i va repassar l’historial del premi, iniciat l’any passat, amb els guardons que es van lliurar el setembre passat a Tarannà, Llibreria Rubiralta, Grup Llobet, la Casa del Bacallà, Rubí i Casals i Señor. Més tard, va aconseguir que el públic corografiés amb entusiasme un rítmic aplaudiment.

Durant la vetllada, que va transcórrer enmig d'un ambient molt distès, Garcia va recordar, amb bon humor, els noms del jurat que han decidit els guardons: Sandra Espinal, gerent de Regió7; Marc Marcè, director de Regió7; Joan Pedreira, director comercial de Regió7; Ignasi Llobet, vicepresident segon i president de la Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Manresa;Toni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, UBIC; Joan Tomasa, vicepresident de la UBIC; Tània Infante, regidora de Comerç i de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa; i Joan Vila, regidor d’Indústria, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa.

La Nit del Comerç reconeix la creativitat, la trajectòria i la implicació del teixit manresà / Oscar Bayona / RG7

La festa la va obrir Enric Badia, cap de l’àrea de Societat de Regió7, que va posar en valor l’indret de la festa, el pati de la Casa Lluvià, símbol d’una època de bonança de la ciutat, va apuntar. «Cal preservar el patrimoni i mirar endavant», va dir Badia, que alhora va destacar la recuperació econòmica de Manresa després de la covid, una pandèmia després de la qual ha tornat ja la recuperació a l’economia local, malgrat «el model de creixement imperfecte». Però «hi ha vida, color i llum» a la capital del Bages, i especialment al seu comerç, tot els «competidors importants» del sector. «Ens teniu al vostre costat», va apuntar Badia, que va posar en valor la personalització i la professionalitat del comerç de la capital del Bages, «un camí per a l’èxit».

Els guardons

Articles de Pesca i Paraigües Parera, Cal Sileta, va rebre el Premi al Comerç Emblemàtic, amb què es vol honorar el comerç que ha estat una part integral i significativa de la comunitat durant molts anys. L’establiment va obrir portes el 1945 i manté l’activitat al carrer Urgell de la capital del Bages.

Va atorgar el guardó a Sebastià Parera, responsable del negoci des de 1981, Jordi Torrades, director general de Comerç de la Generalitat. Parera va qualificar el seu establiment del «millor negoci del món», i va explicar les dificultats de les seves vendes durant la sequera i alhora va aprofitar el moment per exhibir una queixa «als pals a les rodes que ens posa l’Ajuntament».

El Premi Innovació i Creativitat, amb què es vol reconèixer l’enfocament innovador i creatiu del comerç, ja sigui en la seva oferta de productes o serveis, en les seves estratègies de màrqueting o en el seu model de negoci, serà per a Uró Joiers. El negoci familiar va obrir portes el 1953. Neus Uró gestiona l’establiment, especialitzat en l’elaboració de peces úniques, des de la jubilació de les seves germanes Imma i Maria Núria. Neus Uró va recollir el guardó de mans de Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa.

El premi de Sostenibilitat i Responsabilitat Social, que reconeix el fort compromís amb pràctiques sostenibles i responsables amb el medi ambient i la comunitat, el va rebre Ninus CatCafè. Des de l’any passat, l’establiment del carrer Nou està obert a gaudir de la companyia de gats de la protectora Aixopluc.

La Nit del Comerç reconeix la creativitat, la trajectòria i la implicació del teixit manresà / Oscar Bayona / RG7

Van recollir el guardó Francesc Flores i Sandra Seuba, els resposnables de la singular iniciativa, de mans de Toni Daura. Seuba va descriure el seu negoci com «una casa d’acollida per oferir segones oportunitats a gats abandonats». En poc més d’un any ja han facilitat trenta-dues adopcions, va puntualitzar Seuba.

Finalment, el premi a la Major Projecció Local va ser per a Abacus, una llibreria i papereria que impulsa els valors del cooperativisme i l’economia social. El guardó vol posar en valor els negocis que hagin tingut un impacte significatiu a la comunitat, tot contribuint a la generació d’ocupació, el foment del desenvolupament econòmic, i la promoció dels productes i serveis locals, alhora que consolidet la seva influència i reputació dins la comunitat i impulsen la identitat manresana arreu del territori. Jordi González va pujar a recollir el guardó de mans de Tània Infante. González va destacar el fet d’haver apostat pel barri Antic, i va recordar la recent remodelació de l’establiment, on ara es poden fer també tastos de vins, va apuntar.

Reconeixement a la història

Anjo Valentí, alcalde accidental de Manresa aquests dies, durant les vacances de l’alcalde Marc Aloy, va afirmar que el reconeixement al comerç ho és també « a la nostra història». Un sector que passa per dificultats per la competència ferotge de les grans cadenes i de la venda online, però que té el valor de representar «la tradició» i també «la innovació», actituds destacades en els negocis premiats ahir al vespre. Un «comerç exquisit, de bon tracte»,el de Manresa, va dir Valentí, al costat del qual ha d’estar l’Ajuntament. I una dada per a l’optimisme, va afegir: el 80% dels locals de la ciutat estan ocupats, va recordar Valentí, en referència al recent estudi impulsat per la Cambra de Manresa que, malgrat tots els entrebancs, destaca la vitalitat del sector a la ciutat.