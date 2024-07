Fundación Mutua Madrileña destina 2,3 milions d'euros a 23 nous projectes de recerca mèdica a Espanya

La Fundación Mutua Madrileña ha lliurat aquest dilluns la seva XXI Convocatòria d'Ajudes a la Recerca en Salut, dotada de 2,3 milions d'euros, que serviran per posar en marxa 23 nous estudis clínics que es duran a terme en hospitals de tota Espanya. Les recerques es desenvoluparan en les àrees dels trasplantaments, malalties rares infantils, les lesions greus traumatològiques, el càncer i la salut mental d'infants i joves.

Les noves ajudes a la recerca mèdica s'han lliurat a Madrid en un acte presidit per la consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Fátima Matute; el president del Grup Mútua i la seva fundació, Ignacio Garralda; i el president del Comitè Científic de la Fundació Mútua, Rafael Matesanz.

En aquestes vint-i-una convocatòries d'ajudes ininterrompudes, la Fundación Mutua Madrileña ha destinat més de 70 milions d'euros a contribuir a la recerca mèdica de qualitat que es fa a Espanya i que ha servit per posar en marxa més de 1.400 projectes. En aquesta edició, la fundació donarà suport al treball d'equips de recerca de 18 hospitals de 8 comunitats autònomes diferents.

Els projectes de recerca han estat seleccionats pel comitè científic de la fundació, que presideix el doctor Rafael Matesanz, i del qual formen part els doctors Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres i Fernando Marco.

Els 23 projectes que rebran finançament enguany per al seu desenvolupament es realitzaran en les àrees de trasplantaments, centrada en immunotolerància, òrgans bioartificiales i preservació d'òrgans (4 estudis), traumatologia i les seves seqüeles (4 estudis), malalties rares que es manifesten en la infantesa (5 estudis), oncologia centrada en immunoteràpia (3 estudis) i salut mental, enfocada a trastorns d'infants i joves (3 estudis). Addicionalment, se secundaran econòmicament altres 4 estudis liderats per especialistes del quadre mèdic d'Adeslas, companyia asseguradora líder en assegurances de salut i pertanyent al Grup Mutua.

Col·laboració entre grups de tota Espanya

En aquesta selecció d'estudis hi ha dos que són col·laboratius, és a dir, que participen equips d'almenys quatre comunitats autònomes diferents. Un d'ells, en el camp de les malalties rares i liderat per la catedràtica de la Universitat de Granada Houria Boulaiz, coordinarà, des de l'Institut de Recerca Biosanitària de Granada, a investigadors de set comunitats autònomes per definir les mutacions genètiques i poder desenvolupar una teràpia gènica (que modifica els gens alterats) per a una malaltia rara, l'osteogènesi imperfecta, també coneguda com la malaltia dels ossos de cristall.

El segon estudi col·laboratiu es liderarà en l'Institut de Recerca Biomèdica de Belltvitge-IDIBELL, a Barcelona, en el camp dels trasplantaments i en ell participaran investigadors de quatre comunitats autònomes. Coordinats pel doctor Miguel Hueso, desenvoluparan ronyons-on-a-xip (que són dispositius en miniatura que repliquen la funció de l'òrgan en un laboratori, permetent estudiar malalties i provar medicaments de manera àgil i flexible) i bessons digitals de ronyó (que són models virtuals que simulen l'estructura i funció d'òrgans reals, també utilitzats per predir respostes a tractaments i estudiar malalties).

Altres recerques

També en el camp dels trasplantaments, l'equip del doctor Francisco Hernández Oliveros, de l'Institut de Recerca IdiPaz de l'Hospital Universitari La Paz, provarà una nova estratègia per evitar la necessitat de prendre immunosupressió després d'un trasplantament. “En el món del trasplantament se sol dir que el trasplantament canvia una malaltia per una altra, ja que el fet de prendre immunosupressors, amb els seus efectes secundaris, es considera també una malaltia. Si l'estratègia que proposem des de l'Hospital La Paz resulta eficaç, els pacients trasplantats tindran una vida molt més pròxima a la normalitat”, comenta el doctor.

En altres àrees, com la traumatologia i les seves seqüeles, es finançarà un projecte per identificar biomarcadores evolutius de la commoció cerebral associada amb l'esport; en oncologia, es provarà una estratègia per evitar la resistència a la quimioteràpia en càncer de pulmó i metàstasis pulmonars; i en salut mental infantojuvenil, dues dels tres estudis finançats desenvoluparan estratègies preventives de les conductes suïcides en els adolescents.

Beques cooperació en salut

En l'acte, s'han lliurat també cinc beques de cooperació internacional a professionals sanitaris voluntaris a Uganda (dos projectes), Sierra Leone, l'Equador i en els camps de refugiats de Malakasa i Thiva a Grècia.