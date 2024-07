Dos de cada tres treballadors de l'Estat "no desconnecta totalment" després de la feina, segons un estudi d'InfoJobs

El darrer informe sobre 'Desconnexió digital' que elabora Infojobs conclou que un 71% dels treballadors de l'estat espanyol "no desconnecta totalment" quan acaba la seva jornada laboral. Una xifra pràcticament calcada a la que es va registrar l'any passat (72%) i quatre punts per sota de la de 2022 (75%). L'anàlisi del portal laboral destaca que el principal motiu que exposen els empleats és per les tasques pendents que "ocupen part dels seus pensaments". El document també indica que un 55% dels catalans no fa desconnexió digital després de treballar, per darrere del País Valencià (59%) i Andalusia (58%), les dues comunitats autònomes que es troben al capdavant, i Madrid (55%).

L'informe apunta que a l'estat espanyol un 59% dels treballadors no fa desconnexió digital durant el període de vacances a l'estiu, un guarisme per sota del 62% de fa un any i del 64% de 2022.

L'informe diferencia aquesta desconnexió segons el nivell laboral i les persones amb llocs de responsabilitat ho fan menys. Així, un 64% que tenen posicions intermèdies no ho aconsegueix i un 74% els directius. Els motius que recull el document per respondre correus electrònics i trucades durant les vacances o fora de la jornada laboral, un 42% és pel "sentiment d'obligació" i un 33% perquè el càrrec "ho requereix".

L'informe de 'Desconnexió digital' s'ha elaborat a partir d'una enquesta en línia amb una mostra de 4.608 i que, segons subratlla Infojobs, suposen "una distribució proporcional i representativa" de la població de 16 a 65 anys, amb un marge d'error de més o menys un 1,4%.