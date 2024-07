Unihabit adquireix el 100% de la residència universitària de Manresa

L’empresa manresana de residències per a estudiants Unihabit ha adquirit el 100% de la residència universitària de la capital del Bages i n’assumeix ja al complet la gestió. La propietat de la residència, amb capacitat per a 115 persones, era fins al passat mes d’octubre el 60% de Visoren Renta SA i el 40% de Constructora d’Aro, del mateix grup que Unihabit. Visoren Renta i Constructora d’Arovan ser els adjudicataris, el 2010, de la concessió municipal.

L’edifici, ubicat al campus universitari de Manresa, disposa de 32 apartaments dobles i 32 individuals amb gimnàs propi i altres zones comunes com sales d’estudi, sala de reunions i treball en grup, bugaderia, sala d’esbarjo, zones verdes amb jardí, taula de ping-pong, i serveis com consergeria, recepció i aparcament. Unihabit ha fet una reforma a fons de la residència, els allotjaments de la qual disposen de diferents tipologies d’habitacions disponibles per respondre a les necessitats dels residents: individuals i dobles.

Fina Carrera, gerent d’Unihabit assegura que «va ser un repte assumir la gestió de la residència amb el curs iniciat, però no ens ha impedit proporcionar les millors instal·lacions i equipaments perquè l’experiència universitària fora de casa sigui el més semblant possible a sentir-se com a casa». part». Unihabit està especialitzada en la gestió de residències universitàries a Catalunya, on dona allotjament a més de 500 persones que estudien lluny de casa. Actualment, Unihabit gestiona residències universitàries a Sant Cugat del Vallès, Girona i dues a Barcelona.