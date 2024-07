Huawei i Discovery estrenen el documental 'Ser Digi-Sapiens'

El gegant tecnològic Huawei i el canal de televisió Discovery han signat un acord per produir una sèrie documental titulada 'Ser Digi-Sapiens', que destaca els beneficis d'aplicar la tecnologia a la vida diària de les persones. Al llarg de tres episodis, protagonitzats per la inventora, experta en robòtica i presentadora Simone Giertz, s'explora la intersecció entre l'ésser humà i el món digital.

La nova producció audiovisual ja està disponible a Espanya i es pot veure al canal oficial Discovery i les seves plataformes digitals.

Projecte tecnològic

El primer episodi presenta un projecte innovador a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Espanya. Aquest hospital, amb una història centenària, ha adoptat modernes tecnologies de Huawei per transformar la seva infraestructura digital. I és que, ja des del 2020, Huawei ha proporcionat sistemes d'emmagatzematge de dades avançats, incloent-hi dos nous centres per actualitzar el Data Center de l'hospital.

Actualment, el centre sanitari utilitza la tecnologia de Huawei en aplicacions crítiques com el Sistema d'informació Hospitalària, el Sistema d'informació Radiològica, la Història Clínica Electrònica i el Sistema de Comunicació i arxiu d'imatges. L'actualització a quatre controladors a cada centre de dades garanteix zero interrupcions de servei i zero pèrdues d'informació, assegurant la continuïtat operativa essencial per a qualsevol entorn hospitalari.

Realitat virtual i 3D

La integració de realitat virtual i la impressió 3D, per exemple, ha revolucionat el Dimension Lab de l'hospital, convertint-lo en un autèntic centre d'innovació mèdica. Aquest laboratori s’especialitza en la planificació quirúrgica avançada i la creació de dispositius personalitzats. Un cas concret que es pot veure en el documental és la impressió 3D d'una rèplica exacta d'un cor humà, que s'utilitza per millorar la formació i el diagnòstic mèdic, i que sorprèn Simone per la seva fidelitat mil·limètrica amb un òrgan real.

L'hospital també ha implementat solucions d'emmagatzematge d'informació ‘all-flash’ d'última generació, que aconsegueixen una reducció significativa de dades i estalvi energètic enfront dels sistemes HDD tradicionals, basats en discos durs.

Simone contempla un cor en un programa 3D d'anàlisi. / .

Veus autoritzades

Jack Heliang, director general de Huawei Enterprise Spain, destaca que “amb aquesta sèrie documental volem demostrar el nostre compromís amb la innovació europea i la nostra feina per desenvolupar un estil de vida més intel·ligent, saludable i sostenible. Especialment en un sector clau com el sanitari, el projecte a l'Hospital Sant Pau és un testimoni de l'impacte positiu que la tecnologia pot tenir a la vida dels pacients i a la feina dels professionals de la salut”.

Nacho Nieto, director de Sistemes de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau, assenyala que “l'hospital està immers en un pla estratègic de transformació, amb una gran aposta per la digitalització”, que aporta grans avantatges: “garanteix un accés immediat a la informació, permet instal·lar mesures de protecció i de recuperació, i les dimensions de la instal·lació són escalables”.

Altres innovacions

A més del projecte a Barcelona, el primer episodi de ‘Ser Digi-Sapiens’ mostra altres innovacions tecnològiques de Huawei a Europa. A Bonn, Alemanya, Giertz explora les possibilitats de la tecnologia FFTR (Fiber to The Room) a casa. Aquesta innovació permet experimentar com és la vida en un món on les xarxes responen a la velocitat màxima en tot moment, independentment de la quantitat de dades que s'estiguin transmetent o del lloc de l'edifici on ens trobem.

La sèrie visita així mateix un laboratori esportiu i de salut a Hèlsinki, Finlàndia, aprofitant per introduir els darrers ‘wearables’ de Huawei. Allà, la presentadora descobrirà, gràcies a aquests dispositius, que la seva edat biològica és inferior a l'oficial i quina capacitat màxima respiratòria ofereixen els pulmons.