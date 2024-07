Obre a Artés la primera cooperativa de petits productors d’ous ecològics de Catalunya

Set granges - quatre de les comarques de Girona i tres de la Catalunya central - han unit forces per crear la primera cooperativa de petits productors d’ous ecològics de Catalunya. Amb seu a una nau d’Artés, La Dotzena ha iniciat l’activitat aquesta setmana amb l’objectiu de fer front a la pujada dels costos de producció que perjudica les petites explotacions i beneficia les grans corporacions.

Un dels socis fundadors de l’empresa és el sallentí Oriol Comallonga, propietari de la granja Els Ous de l’Oriol, a Cabrianes. «El projecte es va començar a gestar l’any passat. Arran de la pujada dels costos de producció i el descontentament de les botigues, set granges de l’associació de famílies d’ous ecològics de Catalunya vam decidir tirar endavant la idea. Per fet tot el procés de creació ens va ajudar l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines i Arran de Terra Cooperativa. Ha estat gràcies a ells que vam poder emprendre la cooperativa, ja que això no és el mateix que muntar una empresa pel teu compte i, a més, hi ha la part burocràtica», detalla el jove emprenedor.

Oriol Comallonga, gerent de La Dotzena i propietari de la granja Els ous de l'Oriol / La Dotzena

L’empresa d’ous ecològics de Comallonga va començar a donar els seus primers passos fa quatre anys, recuperant l’ofici de pagès amb tradició familiar. El també enginyer de Cabrianes va tornar a l’activitat unes instal·lacions on el seu avi havia fet cria de conills i vedells. Actualment, té 1.600 gallines ponedores a la granja i assumirà el rol de gerent de la cooperativa per la proximitat amb la nau. El motiu d’aquesta ubicació es deu a la millor connectivitat amb Barcelona que té la seva granja respecte a les altres sis que integren l’entitat. «Vam decidir de fer-ho a Artés perquè gran part de la venda es concentra a l’àrea metropolitana. Des d’aquest punt centralitzarem els ous de les granges. Un cop allà s’envasaran i es repartiran», explica Comallonga.

Les set granges, i les noves que s’hi incorporin, seguiran venent el producte a la zona on tinguin la propietat, i simplement suposarà «un canvi logístic». Això no obstant, pel que fa a la inclusió de noves granges, segons l’estatut de la cooperativa, la capacitat de cada propietat estarà limitada a les 6.000 gallines. Per tant, no totes les explotacions podran accedir a l’agrupació. «L’objectiu és créixer en nombre de socis i arribar a més botigues d’arreu de Catalunya», apunta Comallonga.

Oueres de la cooperativa / La Dotzena

Amb aquesta proposta en ment, la cooperativa entomarà el repte de contrarestar l’augment dels costos de producció que han beneficiat les grans explotacions que poden arribar a les 50.000 gallines a Catalunya. «Les granges de gran abast, a part de subministrar a les grans cadenes de supermercats, estan arribant als petits comerços i ens genera una competència deslleial perquè arriben a vendre el producte per preus que per nosaltres són sobrecostos», lamenta. A més, la cooperativa l’inicien amb els diners dels socis, ja que de moment no han rebut cap ajuda.

Preveuen que la unió els farà més forts tant en l’àmbit de distribució com de producció. «Les granges petites tenim dos o tres lots de gallines de diferent franja d’edat. Aquestes no produeixen sempre, i quan no ho fan has de canviar el lot d’aus envellides. Si només disposéssim d’un lot, quan el traguéssim ens quedaríem sense producció, per això en tenim dos. Ara, a través de la cooperativa, cada granja passarà a tenir un sol lot. Quan una tregui el seu, una altra granja posarà gallines i tindrem producció estable durant l’any», assegura Comallonga.