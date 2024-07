L’edificació a les comarques centrals va recular l’any passat en relació al 2022

La superfície total visada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a les comarques centrals va caure el 12,19% l’any passat en relació al 2022, fins als 268.681 metres quadrats. Alhora, el nombre d’expedients tramitats va experimentar una davallada del 7,31%, fins als 811. Són dades referents a l’activitat col·legial a les comarques del Bages, Berguedà, Anoia, Moianès i Osona durant l’any passat, que ha fet públiques el mateix COAC.

Quant als habitatges de nova creació visats al territori, el descens va ser del 15,75%. Per la tipologia, el 34% va correspondre a rehabilitació (un total de 88.884 metres quadrats, el 6% menys que l’any anterior) i el 66% a obra nova (173.549 metres quadrats, el 13,76% menys que un any abans). Segons l’ús del edificis, 193.497 metres quadrats van ser d’habitatge, el 12,93% menys que el 2022; i 68.936, de no habitatge (el 6,28% menys que l’any abans).

Tot i la reculada, els 268.681 metre quadrats totals visats al territori central van superar pràcticament en el 30% els visats el 2020 i el gairebé el 4% els visats el 2021. Quant al nombre d’expedients, l’activitat va superar del 30,39% la del 2020 però va experimentar un retrocés del 7,21% en relació al 2021. Les xifres, tanmateix, van ser el 2023 notablement superiors a les del 2019, l’any previ a la pandèmia de coronavirus.

Les dades a Catalunya

Al conjunt català, el sector va presentar l’any passat un creixement de la superfície visada positiu en relació al 2022, un augment que el COAC atribueix al visat de projects puntuals de gran envergadura. Així, el 2023 es va tancar amb un total de 4.778.932 metres quadrats visats, el 4% més que el 2022 i en nivells similars al del 2019. I, el més rellevant, una mica per sobre de l’informe Euroconstruct, que preveia tancar l’exercici amb un creixement del 2,8%. Per demarcacions, però, només a Barcelona i Girona va experimentar-se una evolució positiva. La recuperació es va concentrar sobretot a la ciutat de Barcelona, amb un augment del 48%.

Quant al nombre d’expedients visats, el COAC revela que han estat 8.776, el 8% menys que un any abans, amb una caiguda generalitzada al conjunt de les demarcacions.

L’obra nova va caure per primer cop des de la recuperació e la crisi del 2006(sense tenir en compte el 2020): el 3,68% respecte del 2022, fins als 3.270.336 metres quadrats, un volum similar al de l’any 2018. D’altra banda, el col·legi destaca que malgrat l’increment del 28,5% anual, la rehabilitació continua estancada en relació al total de projectes a Catalunya, i representa a l’entorn del 31%. n