El grup Sielu es farà càrrec del nou restaurant de The Club Padel Manresa

El recentment inaugurat The Club Padel Manresa, a les instal·lacions de l’antic Club Tennis Manresa, tindrà nou restaurant a l’octubre. El projecte el tirarà endavant Jordi Cortès, propietari del grup Sielu, que ja gestiona locals com el Berenador de l’Agulla i Torre Busquet, a més de la sala de la plaça Valldaura.

Cortès està ultimant el projecte que presentarà per al local, per al qual s’establirà «una aliança estratègica» amb un professional del sector de la restauració «de renom al Bages», avança. En qualsevol cas, el nou establiment, que encara no té un nom definit, obrirà com a cafeteria i restaurant, en horaris del club esportiu, i també oferirà sopars, sobretot a l’estiu. L’oferta consistirà en «cuina de mercat saludable», amb especial atenció als plats a la brasa. Amb un aforament per a prop d’un centenar de persones, el local estarà obert al públic en general, malgrat formar part del recinte del club esportiu.

Al setembre es faran obres d’adequació del local, en el qual ja s’ha cobert una part de la terrassa per guanyar espai per als dies plujosos.

«La sintonia amb els responsable de The Club Padel ha estat immediata», diu Cortès. «Ells tenen un projecte ambiciós i nosaltres hi aportem el nostre bagatge al sector», afegeix.

The Club Padel Manresa, dirigit per l’empresa del mateix nom, ha celebrat a començaments d’aquest mes jornades de portes obertes per donar a conèixer un projecte que ha requerit una inversió d’uns quatre milions d’euros per fer-hi una àmplia remodelació.

