Renfe i Iryo, contra el «low cost»: «Els bitllets a menys de 10 euros no poden ser eterns»

Front comú de Renfe i Iryo contra els preus baixos al tren. «Els bitllets a menys de 10 euros poden donar-se en campanyes puntuals, però no de manera eterna», va afirmar el president de Renfe, Raül Blanco, en un desdejuni organitzat pel Grup Hotusa. «Els preus han d’estabilitzar-se més amunt. Clarament, no pot estar al mateix nivell que durant el monopoli, però han d’establir-se més amunt», va respondre el conseller delegat de Iryo, Simone Gorini.

Cap dels dos dirigents va esmentar el tercer en discòrdia, l’operador francès Ouigo, que ha estat acusat pel ministre de Transports, Óscar Puente, per «dúmping de preus» en els corredors de trens d’alta velocitat en els quals opera i al qual ha anunciat que Renfe denunciarà davant la Comissió Europea per la seva estratègia de preus d’enderrocament.

Enfront de l’abaratiment dels bitllets, Blanco i Gorini han subratllat la importància de la «qualitat del servei» com a factor diferencial i han advertit que un sistema de preus baixos a llarg termini no és sostenible per a cap empresa.