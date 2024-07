La compravenda d'habitatges a Catalunya es desploma un 24,5% al maig

La compravenda d'habitatges es va desplomar un 24,5% a Catalunya al maig en relació al mateix mes de l'any passat, fins a les 6.798 operacions. Es tracta de xifra més baixa des del maig del 2020, en plena pandèmia. Del total, 1.238 eren habitatges nous i 5.560 de segona mà, mentre que 6.398 eren de règim lliure i 400 de protecció oficial, segons les dades provisionals de l'Estadística de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística. Si es compara amb l'abril, el descens va ser del 15,8%. Al conjunt de l'Estat, es van registrar 44.013 operacions de compravenda d'habitatge, un 21,5% menys que al maig del 2023 i un 17,1% menys a l'abril.

Del total, 40.611 habitatges eren lliures, un 21,7% menys que al maig de l'any passat, mentre que 3.402 eren de protecció oficial, un 19,1% menys. D'altra banda, 9.105 eren pisos nous i 34.908 de segona mà, és a dir, un 14,4% i un 23,2% menys respectivament.

Per demarcacions, totes van experimentar un descens en comparació amb el cinquè mes de l'any passat. A Barcelona es va reduir un 36,38%, passant de 5.904 vendes a 4.329. Del total, 3.503 eren d'habitatges de segona mà, 826 nous i 305 de protecció oficial.

Pel que fa a la demarcació de Girona, la rebaixa va ser del 31,45%, fins a les 992 transaccions. Del total, més del 80% van correspondre a pisos de segona mà (806), mentre que 186 van ser d'obra nova i 39 habitatges de protecció oficial.

A les comarques tarragonines, la disminució es va situar el 16,96%, fins als 1.150 traspassos, quan un any enrere es van registrar 1.345. D'aquest total, 1.006 van ser operacions per a immobles de segona mà, 144 nous i 27 d'habitatges protegits.

Per últim, a la demarcació de Lleida va caure un 37%, passant de 448 operacions a 327. Del total, 245 van ser transaccions de pisos de segona mà, 82 habitatges nous i 29 d'habitatges de protecció oficial.

Per comunitats, totes van presentar variacions interanuals negatives en les compravendes d'habitatges. De fet, Catalunya va ser la tercera comunitat on més van caure, amb un 24,5% menys, només superada per Andalusia (-25%) i el Principat d'Astúries (-25,8%). Per contra, el País Basc va ser el territori de l'Estat amb un descens més petit, amb un 3% menys; seguit de La Rioja i Extremadura, amb un 8,6% i un 14,2%, respectivament.