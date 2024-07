El govern espanyol estabilitza el sostre de despesa del 2025 i el situa en 199.171 milions

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el sostre de despesa del 2025 i l'ha situat en 199.171 milions d'euros, una xifra pràcticament idèntica a la de l'any passat, quan va ser de 199.120 milions. Si s'exclouen els fons europeus del càlcul, la xifra és inferior (195.353 milions), però s'incrementa un 3,2% en termes interanuals. Tal com ha detallat la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en roda de premsa, avui també s'han avalat els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic pel període 2025-2027, elements clau per l'elaboració dels pròxims pressupostos generals de l'Estat que l'executiu espera tenir aprovats abans que acabi l'any.

Des del govern espanyol també s'ha informat dels nous objectius de dèficit per al conjunt de les administracions públiques, que serà del 2,5% el 2025, del 2,1% el 2026 i de l'1,8% el 2027. Segons Hisenda, es tracta d'un camí "més exigent" que l'aprovat al programa d'estabilitat de l'abril del 2023 i que era el camí aplicat fins ara després que el PP rebutgés al Senat donar un marge fiscal més gran a comunitats autònomes i ajuntaments.

Montero també ha confirmat l'oferiment plantejat aquest dilluns al Consell de Política Fiscal i Financera amb les comunitats autònomes, a les que va anunciar un major marge de dèficit per als anys vinents. Així, l'objectiu de dèficit se situa en el -0,1% el 2025, fet que suposa una dècima més de marge respecte al tancament d'equilibri pressupostari el 2024. Aquesta meta es mantindrà també pel 2026 i el 2027. La via vigent fins ara imposava un objectiu de superàvit per a les comunitats autònomes del 0,1% per al 2025 i el 2026.

Finalment, el govern de Pedro Sánchez ha confirmat una altra dada comunicada ahir, la de les transferències a les comunitats de règim comú. Així, l'any 2025 es faran unes transferències a compte "rècord" de 147.412 milions, un 9,5% més. Si tenim en compte la liquidació del 2023, el finançament total que rebran l'any vinent arriba als 158.167 milions, fet que suposa un nou màxim, destaquen des d'Hisenda.