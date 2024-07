Mercadona escala la guerra del descompte al rebaixar 500 productes més

Mercadona torna a disparar la bala del descompte. En una espècie de tercera fase d’una estratègia que va estrenar durant la primavera de l’any passat –just quan la inflació de l’alimentació es desbocava fins a nivells inèdits–, la cadena amb seu a València ha rebaixat el preu de 500 productes més aproximadament. Es tracta d’un nou lot d’articles que s’afegeixen als 450 que ja va rebaixar a principis del 2024, amb què la companyia acumula enguany més de 1.000 baixades de preu de forma artificial.

Segons difon la mateixa empresa en un comunicat, això suposarà un cost de 150 milions d’euros per a ella (tant en el que es deixa de guanyar, com en les accions d’optimització de costos), però es traduirà en un estalvi anual de 150 euros a cada cistell de consum.

"Reforçar estratègies"

Aquest moviment ve motivat "pel compromís de rebaixar el preu de venda al públic quan els preus de cost baixen" i per la intenció de "reforçar les seves estratègies de venda". "Aquests esforços, necessaris per a les llars que confien diàriament en Mercadona, contribueixen a oferir un carret-menú amb una gran qualitat al millor preu possible del mercat", s’esplaia l’ensenya, líder per quota de mercat a Catalunya (on ha fidelitzat un 23,9% de la població, segons Kantar) i Espanya (26,3%).

Malgrat que de moment no ha transcendit la llista concreta de productes, sí que s’avança que inclou aliments com el peix, el pa, la pasta o l’oli d’oliva. En aquest últim cas en particular, el supermercat especifica que va aplicar ahir una rebaixa en les varietats verge i verge extra de la marca Hacendado que, sumada a la que es va portar a terme al gener, fa que el preu d’aquest producte hagi baixat de mitjana un 14% des de principi d’any. Amb tot, cal tenir en compte que, segons l’INE, l’oli d’oliva és actualment un 53% més car que en el mateix moment del 2023.