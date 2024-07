L'euríbor toca mínims anuals i s'encamina cap a la rebaixa d'interessos més gran des del 2013

L'euríbor, l'índex de referència de la majoria de les hipoteques variables que es comercialitzen a Espanya, baixa aquest dimecres fins als mínims anuals en el 3,503% i dóna una treva a moltes famílies. Amb aquesta caiguda, els hipotecats que revisin el crèdit amb la xifra d'aquest mes notaran una rebaixa de la quota d'uns 50 euros mensuals o 600 euros anuals. L'euríbor ha cedit avui tres mil·lèsimes respecte al percentatge que va arribar aquest dimarts al 3,506%.

El 5 març passat, l'índex va arribar al seu màxim anual en situar-se en el 3,751%, però des d'aleshores s'ha anat moderant. L'índex de referència de les hipoteques va acabar el març al 3,718%; l'abril, al 3,703%; el maig, al 3,680%; i el juny, al 3,650%. La mitjana de juliol se situa en aquest moment al 3,57% (-0,079) i la mitjana prevista es moderarà fins al 3,541%. Si la tendència mensual continua sense canvis suposarà la retallada d'interessos més gran de les hipoteques des del 2013.

Des del mes d'abril, els hipotecats espanyols que han revisat la quota ja paguen menys en el crèdit hipotecari que l'any passat. Per posar un exemple, l'euríbor va acabar al 3,65% el juny del 2024 mentre que al mateix mes del 2023 la quota es va situar al 4,007%.

Es modera la inflació

Aquest dimecres, a més, s'ha sabut que la taxa d'inflació de la zona euro es va situar al juny al 2,5% interanual, una dècima per sota de la pujada dels preus observada al maig, segons la segona lectura de la dada publicada per l'oficina comunitària d'estadística, Eurostat, mentre que al conjunt de la Unió Europea (UE) la taxa va baixar una dècima, al 2,6%.

La lleugera moderació de la pujada dels preus a la regió de l'euro al juny va reflectir l'alça del 0,2% del cost de l'energia, després de pujar el 0,3% interanual al maig, mentre que els aliments frescos van pujar un 1,3% anual, cinc dècimes menys que el mes anterior.

Que passarà el 2024 amb l'euríbor

La moderació de la inflació és un incentiu perquè el Banc Central Europeu (BCE) continuï amb la seva actual política de retallades de tipus iniciada el 6 de juny. A la reunió del mes passat, l'organisme monetari va reduir el preu dels diners 25 punts bàsics, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament va baixar fins al 4,25% des del 4,5% anterior. L'organisme monetari va complir el guió i va baixar els tipus d'interès per primer cop des del 2019. Aquest dijous, el BCE es torna a reunir encara que no s'espera que en redueixi els tipus.

L'institut emissor va retallar els tipus després de deixar-los intactes durant quatre reunions seguides. El BCE va premer el fre a la cita d'octubre del 2023 després d'encadenar deu pujades consecutives del preu dels diners que els van portar al seu nivell més alt en més de 20 anys.

El president del Banc dels Països Baixos i membre del Consell de Govern del BCE, Klaas Knot, ha assegurat aquest dilluns que està conforme amb les prediccions dels mercats que donen per descomptada una o dues retallades en els tipus d'interès per a aquest any.

Com funciona l'euríbor i el seu impacte a les hipoteques

Entre altres usos, l'euríbor és utilitzat com a índex de referència de molts bancs per fixar l'interès de les hipoteques a tipus variable a Europa, i la banca d'Espanya és la que més l'útilitza. És a dir, l'interès dels préstecs fluctuen en funció de les variacions d'aquest valor: si l'euríbor puja, l'hipoteca s'encareix; si baixa, la hipoteca s'abarateix.