El nombre d’afiliats augmenta al Bages el juny per sobre de la mitjana catalana

El Bages va tancar el mes de juny amb 78.395 afiliats a la Seguretat Social, el 3,3% més que el mateix mes de l’any anterior. Aquest increment percentual, de 2.480 persones en termes absoluts, supera en dues dècimes l’augment del conjunt català, i situa el Bages com la segona comarca gran del país (de més de 100.000 habitants) on l’evolució ha estat millor en l’últim any, per darrera del Gironès, amb un augment del 4,3%, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

L’evolució positiva bagenca en relació al conjunt català se sustenta, especialment, en l’increment de l’afiliació d’homes, del 3,2% (el 2,9% al conjunt català), 1.230 més que el juny del 2023. L’augment de dones ha estat encara una dècima millor que el registre dels homes, però s’ha situat una dècima per sota de l’augment general del país. Amb tot, la proporció de dones sobre el total d’afiliats a la comarca encara està pràcticament un punt per sota de la mitjana catalana, amb el 46%.

Per grups d’edat, el de menors de 30 és el que aporta un major increment percentual, el 7,4% (dos punts més que la mitjana nacional), fins als 14.455 (el 18,4% del total). Només al Gironès augmenta més percentualment aquest grup entre els afiliats. L’altre grup d’edat que creix de manera destacada és el de 55 anys o més, fins als 15.515 (el 19,8% del total), tot i que ho fa dues dècimes per sota de l’evolució global catalana.

Per nacionalitats, els estrangers suposen al Bages el 12,8% del total d’afiliats, sis punts menys que al conjunt de Catalunya. Amb tot, en termes interanuals el nombre d’afiliats estrangers a la comarca ha crescut tres punts percentuals més (10,8%) que la mitjana nacional. De fet, és la comarca gran del país on més ha augmentat l’afiliació forana en un any.

Per sectors, el major augment percentual al Bages ha estat al primari (4,1%), però també han experimentat augments per damunt de la mitjana del país la indústria (2%) i els serveis (4,1%), però no a la construcció (1,2%). Els serveis continuen sent el gruix de l’afiliació bagenca, amb el 72% del total, mentre que la indústria suposa el 24,4%. El Bages, però, és la comarca gran del país amb un menor pes dels serveis en el conjunt de l’afiliació, només per sobre d’Osona, i el segon amb el percentatge d’afiliats més elevat a la indústria, també per darrere d’Osona.

L'afiliació a Manresa

A Manresa, el nombre d’afiliats ha crescut el juny en relació al mateix mes del 2023 el 3,76%, i és la cinquena ciutat gran del país on més augmenta, per darrere de Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Rubí. Dels 31.900 afiliats a la capital del Bages, el 54% són homes. De fet, és la segona ciutat de més de 50.000 habitants del país amb més homes sobre el total, just per sota de Santa Coloma de Gramenet.

En general, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar en 111.620 persones al juny respecte a l’any anterior. Els afiliats han augmentat a totes les comarques i Aran, excepte al Lluçanès (-9,9%) i la Segarra (-4,4%), afectades pels canvis d’adscripció comarcal de Biosca, Torà i Sant Feliu Sasserra.

Els principals augments han estat els del Solsonès (afectada per la nova divisió comarcal), on els afiliats augmenten un 12,2%, el Gironès (4,3%) i el Montsià (3,5%). En relació amb el mes de maig, el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les comarques i Aran, excepte a la Ribera d’Ebre, on s’ha mantingut pràcticament estable (-0,4%).

L’evolució dels contractes

Quant als contractes, a Manresa se’n van signar el passat mes de juny 2.081, pràcticament la mateixa quantitat de dones (1.025) que d’homes (1.056), segons l’Observatori del Treball i Model Productiu. Això suposa un descens interanual del 4.01%, tres punts menys, però, que al conjunt català. En relació al mes de maig, la caiguda ha estat a Manresa de l’1,05%, gairebé sis punts menys que la mitjana nacional.

Quant a la contractació d’estrangers a la capital del Bages, en un any ha caigut el 3,97%, fins a les 532 persones. La davallada és gairebé quatre punts inferior a la mitjana del país.

En conjunt, a Manresa el 25,56% de contractes signats el juny ho han estat a persones estrangeres. Això són dos punts menys que al conjunt del país, i onze menys que a la ciutat gran de Catalunya amb més contractació forana, Lleida. Entre les ciutats de més de 50.000 habitants, el menor registre de contractes a estrangers el juny es va donar a Sant Boi de Llobregat (15,84%). n