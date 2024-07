La nova vida de Cal Fornells

La botiga manresana Cal Fornells, especialitzada en el món de la mascota i ubicada a la carretera de Vic, ha iniciat una nova etapa per continuar creixent, millorar l’experiència de compra dels clients i modernitzar-se. El passat 8 de juny van traslladar el negoci familiar de quatre generacions a l’antiga Darsa després que la seva actual propietària, Gina Fornells, s’adonés que l’establiment «havia quedat petit». L’activitat en aquest espai va començar el 1927 de la mà de l’avi del seu pare. De fet, encara es remunta anys abans, a mitjan del segle XIX al barri de les Escodines. Durant tots aquells anys, però, el negoci estava orientat a la graneria per al bestiar, i no va ser fins fa més de quatre dècades que el seu pare el va enfocar als animals domèstics.

El trasllat del número 21 al 18 ha permès al negoci ampliar les seves instal·lacions amb un total de quasi 300 metres quadrats que comprenen la botiga, la perruqueria, el magatzem i les oficines. El canvi el van motivar les bones condicions que els va oferir el propietari de l’antiga botiga de recanvis per a l’automòbil, que va tancar fa un any per problemes econòmics després d’estar instal·lats a la capital del Bages des del 1958. «Volia que vinguéssim i ens va posar sobre la taula un contracte de 25 anys per un preu assequible», explica satisfeta Fornells, davant la dificultat del mercat actual.

El nou espai els ha permès «descobrir un local antic amb un potencial increïble» que compta amb bigues de fusta i parets de ferro. Amb aquests condicionants favorables, el disseny de la botiga va anar encaminat a crear un concepte de botiga modern per fer que «l’experiència de compra fos excepcional». Així, han optat per fer diferents seccions de cada animal i evitar els espais carregats. «Les botigues d’animals parteixen d’un concepte antic, ja que són molt atapeïdes. Hem buscat un concepte més actual on tot estigui més distribuït i faciliti la compra als clients», detalla la propietària.

A més, al nou local, Cal Fornells continua oferint els mateixos serveis de sempre d’alimentació a granel, perruqueria canina -amb set anys de bagatge- i servei a domicili -amb uns 250 lliuraments al mes-. Un dels aspectes rellevants, però, és l’aposta pels productes «naturals i de proximitat». A l’establiment tenen congeladors amb menjar de dieta BARF (aliments crus), menjar cuinat i snacks 100% naturals que, segons explica Fornells, «han tingut molt bona acollida» entre la clientela del negoci. L’objectiu no és cap altre que «reduir la petjada ecològica i donar rellevància a les pròpies marques del nostre país». «Volem fugir del producte de la Xina i apostar pel nacional. Si vols benefici sí que has de vendre productes de fora, però per això vas a una altra botiga», matisa la propietària.

Paral·lelament, per afavorir el vincle entre la mascota i els amos, el local disposa d’una secció de joguines interactives i en un futur volen oferir seminaris d’etologia (comportament de l’animal), sessions de fotografia professional i tallers. «Les persones han d’estar formades i conèixer les seves mascotes, i per això cal un treball d’educació al darrere. La relació entre l’amo i la mascota ha canviat», exposa Fornells, que posa com a exemple el gos. «Ja no és l’animal que abans el treies tres cops durant cinc minuts. Ara fan falta joguines interactives que fomentin la relació amb la persona per educar-lo de forma positiva i que no només s’entretingui sol».