Pujada de sou 'reial': això és el que van cobrar Felip VI i la reina Letizia l'any passat

El Rei Felip VI va rebre el 2023 una assignació dels Pressupostos Generals de l'Estat de més de 270.000 euros mentre que la partida final percebuda per la Reina Letizia es va elevar als 168.000 euros, segons les dades relatives a l'últim any publicades aquest dijous per la Zarzuela.

En concret, la retribució íntegra del monarca va pujar a 270.609,60 euros, mentre que la de la Reina va ser de 148.826,44. A això se suma l'assignació de 121.776,14 de la senyora Sofia, ja que de moment ni la Princesa d'Astúries ni la Infanta Sofia tenen una partida reservada dins del pressupost de la Casa del Rei.

En total, la família reial va percebre assignacions per 542.587 euros, 4.000 euros més dels previstos inicialment. Encara que el Govern va congelar per tercer any consecutiu la partida dels PGE destinada a la Casa del Rei el 2023, les retribucions van experimentar un increment del 2,5% a conseqüència de la pujada salarial prevista per a personal al servei del sector públic, segons explica al seu informe la Intervenció de la Casa del Rei.

Pressupost final de 9 milions

A més, segons la Intervenció, a la partida de 8.431.150 euros destinada a la Casa del Rei als PGE del 2023 es van afegir 579.000 euros amb càrrec als recursos propis i procedents del "fons de romanents pressupostaris". Així, doncs, el pressupost final de l'any passat es va elevar a 9.010.150 euros, dels quals el 31 de desembre s'havien executat el 85,66%.

Aquest increment, segons s'explica al document, va venir motivat per "determinades obligacions pressupostàries conseqüència del nou marc comptable, juntament amb l'impuls més gran de l'agenda" dels Reis, "especialment de l'agenda internacional i dels viatges".

El muntant més elevat d'aquest pressupost va ser el destinat a despeses de personal on, a més de les assignacions a la Família Reial, s'hi inclouen el personal d'alta direcció, de direcció i laboral de la Casa del Rei i els complements retributius a un altre personal que presta els seus serveis a aquesta. El 2023 es va elevar a 4.793.837 euros, dels quals es van executar el 95,68%.

Aquí cal computar, entre altres, els 157.646,36 que va percebre el llavors cap de la Casa del Rei, Jaume Alfonsín; els 155.301,21 que va cobrar el secretari general de la Casa, Domingo Martínez Palomo; o els 153.668,08 del conseller diplomàtic, Alfonso Sanz Portolés.

Zarzuela també ha fet conèixer l'informe d'auditoria del Tribunal de Comptes. S'hi indica que els comptes anuals expressen "la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera" de la Casa del Rei a data del 31 de desembre de 2023 "així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost".