El Bages va guanyar població ocupada el 2023, però va perdre empreses

La comarca del Bages va tancar el 2023 amb un increment anual de l’ocupació registrada del 2,3%, tot i que també ho va fer amb un augment de l’atur (de l’1,1%), especialment de la població estrangera (7,5%). També va reduir el nombre d’empreses, l’1,3%, mentre va créixer moderadament el nombre de llocs de treball (0,9%), sobretot pel treball assalariat (+1,4%), ja que el treball autònom va caure l’1,6%.

Aquestes són algunes de les dades que s’extreuen de l’«Informe local de la província de Barcelona», que elabora la Diputació i que va ser presentat ahir. L’estudi analitza les dades de 2023 al conjunt de la demarcació i a cada comarca, i permet veure l’evolució territorial respecte de la del 2022 i en relació a la de la província.

El Bages va ser una de les quatre comarques de la demarcació on va créixer l’atur, que es mantenia amb una taxa del 10,6%, la segona més alta de la província (10,6%) per darrere de la de l’Anoia (11,1%). L’ocupació registrada va evolucionar gairebé en paral·lel a la del conjunt provincial (on va augmentar del 2,4%), i ho va fer de manera molt notable entre la població amb nacionalitat estrangera (8,1%). Els llocs de treball (treballadors de les empreses de la comarca, hi resideixin o no) van augmentar (0,9%, en guanyar-ne 645 en termes absoluts), però va experimentar l’increment més moderat entre les comarques que van créixer, i per sota del conjunt de la demarcació (2,5%).

L’activitat turística hi va experimentar un lleuger augment tant de l’oferta (amb 166 noves places, de les quals 160 habitatges d’ús turístic) com de la demanda (el 8,8% més de viatgers i el 13,1% més de pernoctacions). El comerç va veure reduir-se el nombre d’establiments (-6%), però va augmentar sensiblement la superfície de venda (2,7%) i també la superfície mitjana dels establiments (14 metres quadrats més que el 2021, fins als 166 metres quadrats), apunta l’estudi.

Segons el Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics el sector primari aplega el 8,8% de la facturació total de la comarca; el sector secundari, el 51,0%; la construcció, el 6,8%, i el sector serveis, el 33,4% restant. És la segona comarca en volum de negoci del sector primari (719 milions d’euros), gràcies a la notable presència de la indústria extractiva, que suposa el 77,8% del volum de negoci que genera el sector a la demarcació.

Segons l’estudi, l’impacte de la pandèmia de la covid-19 en termes de facturació al Bages es va traduir en una disminució del 9,1% del 2019 al 2020. El 2021 la facturació es va recuperar a nivell prepandèmia amb un increment del 12,1%. El 2022 l’augment interanual va ser del 20,7%, un punt superior al registrat en el conjunt de la província de Barcelona (19,7%).

El Berguedà

Al Berguedà, l’atur va experimentar un millor comportament que al conjunt provincial, amb una caiguda del 0,9% (a la demarcació es va estancar). La taxa d’atur era del 9,5%, sensiblement inferior a l’any anterior, però per sobre de la taxa de la província (9,1%).

L’ocupació registrada creixia l’1,6%, però els llocs de treball davallaven l’1,5%, i esdevenia la segona comarca del territori amb un major descens. En acabar l’any hi havia 11.185 llocs de treball, 175 menys que un any abans.

El teixit empresarial també es va reduir l’1%. A la comarca hi havia 1.206 empreses en finalitzar l’any, 12 menys que l’any anterior. Per subsectors, els descensos més significatius van ser els del comerç a l’engròs (-4) i els serveis d’allotjament (-5).

L’activitat turística va experimentar un lleuger repunt de l’oferta (9,1% més d’establiments) i un retrocés de la demanda (-5,3% de pernoctacions). Pel que fa al comerç, malgrat la caiguda d’establiments (-12%), augmenta la superfície de venda (+5,4%) i la superfície mitjana dels establiments (21 metres quadrats més).

L'Anoia

A l’Anoia, l’atur, que va caure significativament l’any 2022, es mantenia a la baixa darrer any, amb un discret descens del -0,4%. La reducció va ser remarcable entre la població amb nacionalitat estrangera (-1,9%) i entre el grup d’edat de 30 a 44 anys (-3,0%).

L’ocupació registrada resident a la comarca mantenia un ritme positiu de creixement, del 2,2%, i el teixit empresarial aconseguia recuperar-se, i s’incrementava el 0,3%. Els llocs de treball van incrementar-se de l’1,5%, amb 535 més que un any enrere. El nombre d’empreses va créixer el 0,3%, amb 9 més que un any abans.

Pel que fa a l’activitat turística, l’oferta augmentava (18,9% més d’establiments i el 12,6% més de places), però la demanda va caure el 2% en nombre de viatgers i del 0,9% en el de pernoctacions. El comerç va experimentar una reducció en el nombre d’establiments (-6,5%) i un augment en la superfície de venda (+6,9%).

El Moianès

El Moianès, que s’havia mostrat com una de les més resilients durant la crisi de la covid-19, recorda l’estudi, ja un any enrere mostrava signes de desacceleració d’alguns indicadors socioeconòmics, que s’han confirmat al llarg de l’any 2023 i s’ha evidenciat un comportament negatiu d’aquests. Així, l’atur ha crescut el 10,2%, sobretot entre les dones i els joves. L’ocupació registrada resident a la comarca encara es mantenia a l’alça, amb un augment moderat del 0,5%. En canvi, el nombre de llocs de treball localitzats patia un descens del -8,2%, concentrat en la caiguda dels assalariats. La variació del nombre d’empreses va ser negativa (-3,9%), mentre que l’oferta turística va créixer (6,8% més de places), però va caure la demanda (-6,1%). n