La banca mòbil començarà a operar al novembre a la Catalunya Central

Els municipis anoiencs de Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana seran els primers de la Catalunya central on entrarà en funcionament el nou servei de Banca Mòbil de Catalunya, que ha impulsat la Generalitat i que duran a terme Caixa Enginyers i CaixaBank. Aquest servei ha de permetre que les poblacions més petites del país tinguin accés a caixers automàtics i a la resta de prestacions que poden obtenir en una oficina bancària. Amb tot, el servei s'oferirà només un cop al mes a cada municipi.

El servei arribarà a un total de 503 municipis, 65 dels quals a les comarques de l'àmbit de Regió7. El servei s’estrenarà el setembre a les comarques gironines i es desplegarà esglaonadament per tot el país fins al desembre. Serà aquell mes quan arribarà a la resta de municipis de la regió central que fins ara no compten amb servei bancari: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, Gaià, Marganell, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages, Talamanca, Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Fígols, Gisclareny, Gósol, La Nou de Berguedà, La Quar, L'Espunyola, Montclar, Olvan, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix, Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Martí d'Albars, Sobremunt, Calders, Castellcir, Collsuspina, Granera, L'Estany, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja, Biosca, Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Guixers, La Coma i la Pedra, La Molsosa, Llobera, Navès, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós i Riner.

En tots els municipis operaran conjuntament CaixaBank i Caixa Enginyers, un cop al mes cadascuna, excepte als del Solsonès, on només operarà CaixaBank.

Les dotze unitats mòbils que la Generalitat posa a disposició del servei estaran equipades amb un caixer automàtic, un conductor i un treballador.

Com ha recordat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, durant la presentació, aquest dijous, de les unitats mòbils, des del 2008 Catalunya ha perdut el 73% de les oficines. Actualment, el 54% dels municipis no en tenen. Amb la nova Banca Mòbil, el Govern assegura aprovisionar aquests serveis a totes les poblacions catalanes, sense tenir en compte el llindar poblacional. Mas Guix ha matisat que preveuen que el servei d'oficines mòbils hagi arribat als 503 municipis sense sucursal a principis de 2025.

Per fer-ho, l'executiu va obrir una licitació i va adjudicar el servei a CaixaBank i Caixa Enginyers, que garantiran el pas dels vehicles un mínim d'un dia al mes a cada municipi. En el cas dels municipis de fins a 250 habitants, la unitat s'hi haurà d'estar un mínim de 30 minuts, i en les poblacions de més de 250 ciutadans, els vehicles hi hauran de romandre com a mínim una hora.