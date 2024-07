La Cerdanya i el Berguedà registren els primers focus de llengua blava

El Departament d'Acció Climàtica ha informat de 25 nous focus de llengua blava a Catalunya, dels quals 13 són a explotacions d'oví, 11 de boví i 1 amb ambdues espècies afectades. D'aquesta manera ja són 71 els confirmats oficialment pel Laboratori Nacional de Referència d'Algete. Les comarques amb algun nou positiu confirmat són la Cerdanya i el Berguedà. Com ja ha passat amb els anteriors focus, els nous casos també són del serotip 8 del virus de la llengua blava. Actualment hi ha altres explotacions que s'estan investigant. La malaltia no afecta els humans i per tant el consum de carn i llet és segur.

La conselleria recorda que, entre les mesures establertes, hi ha la vacunació obligatòria dels animals d'espècies sensibles (boví i oví), així com mesures de control de moviments. La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per vectors, en aquest cas algunes espècies de mosquit del gènere 'Culicoides', i que pot afectar a remugants domèstics i salvatges.

Donada la via de transmissió, l'única manera de reduir el risc d'aparició en una explotació o disseminació dins del ramat és l'aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d'animals i instal·lacions, així com eliminar o reduir llocs de cria de larves de 'Culicoides').