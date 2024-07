La cooperativa de Salelles preveu vendre enguany 7.300 tones de pinso

Quan falten dos anys per arribar al centenari, el Celler Cooperatiu de Salelles afronta amb bones perspectives empresarials els vint anys de fabricació de pinso ecològic, l’activitat principal de l’entitat en l’actualitat. La cooperativa agrària preveu superar les xifres de venda del 2023 i arribar enguany a les 7.300 tones comercialitzades d’aquest preparat alimentari (entre convencional i ecològic) per al bestiar de granja. A més, té com a objectiu ampliar el seu mercat actual oferint el producte a França.

L’inici de l’activitat en aquesta cooperativa es remunta a l’any 1926, quan es va fundar amb la finalitat de reduir despeses i millorar el preu del vi mitjançant l’elaboració en comú. A poc a poc, però, va anar guanyant terreny la producció de pinso amb la construcció d’un molí el 1930 que acabaria donant lloc a la fàbrica de pinsos que, actualment, té dues instal·lacions.

El 2004 van decidir embarcar-se en l’elaboració de pinso ecològic per fomentar el benestar dels animals i preservar el medi ambient. En canvi, la producció de vi va anar decreixent fins a extingir-se. L’última verema va tenir lloc el 2019 i la comercialització de l’excedent es va produir al llarg del 2020 i 2021. Avui dia conserven unes instal·lacions que volen revalorar. «Estem mirant que fer amb aquest espai. Ens hem posat en contacte amb l’Ajuntament de Manresa per informar que tenim aquest patrimoni. Estem movent fils per donar-li valor, ja que les coses tancades no acaben fructificant», explica Eduard Jardí, CEO de la cooperativa.

Tot i ser reconeguda fiscalment com a cooperativa, l’empresa no té activitat cooperativista; un fet que, segons Jardí, «ja ve de molts anys enrere». Detalla que està formada per «450 socis» que són fabricants, però «no aporten pinso ecològic». L’àmplia experiència en aquesta varietat els ha permès oferir als clients pinso «d’alta qualitat» per a vaques, ovelles, porcs, gallines, conills, cabres, cavalls i cargols.

La producció i venda s’adapta a les necessitats del bestiar i dels clients. Per aconseguir-ho, el producte presenta tres formats: farina, granulat i tacs; i tres tipus d’envasat: a granel -camions de 15 o 25 tones-, sacs -de 25kg- i big bags -d’entre 500 i 600 kg-. Així mateix, el pinso que comercialitzen compta amb tres certificats que garanteixen la qualitat del producte: certificat de producte ecològic, de traçabilitat i de sostenibilitat.

El pinso elaborat a la cooperativa es ven a tot Catalunya, les Illes Balears, el Pirineu aragonès i pròximament esperen arribar al mercat francès. «Estem en un lloc estratègic, arribem arreu i la cooperativa va cada cop a millor», afirma Jardí, que preveu enguany unes vendes 500 tones de pinso superior a les 6.800 que van aconseguir l’any passat i que esperen seguir augmentant. «La capacitat productiva que tenim ara és el 30% del que poden donar les instal·lacions», estima el CEO de l’entitat.

Al bon rendiment del pinso per al bestiar s’hi han de sumar els guanys de l’agrobotiga, on els clients poden comprar alimentació i vins, llavors i planter, productes ecològics i de proximitat, pinsos ecològics i convencionals, fitosanitaris i eines. Jardí destaca les vendes «d’embotits naturals, les fruites Km.0 i la incorporació de nous productes per obrir ventall i veure l’acceptació de la clientela».