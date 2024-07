Els sistemes informàtics de l'Aeroport del Prat es recuperen i la T1 comença a operar amb normalitat

Els sistemes informàtics d'Aena i de les aerolínies s'han anat recuperant al llarg del migdia d'aquest divendres, després que a primera hora hagin patit una caiguda a nivell mundial. La incidència ha provocat retards generalitzats dels vols i se n’han arribat a cancel·lar almenys una quinzena. Eren majoritàriament vols operats per Vueling, amb destinacions dispars com Menorca, Sant Sebastià, Jérez de la Frontera, Londres, Niça, Porto o Marsella. Aena ha confirmat en un comunicat el restabliment dels seus principals serveis, i ha indicat que hi ha hagut unes 105 cancel·lacions a tota la xarxa. Ara, les companyies estan acabant de "reorganitzar l'operativa" i s'espera que més aviat que tard es pugui recuperar el "ritme habitual".

Les cues de cada estiu davant els taulells de facturació i el personal de les aerolínies facturant l'equipatge i traient targetes d'embarcament des dels ordinadors, ja a ple rendiment. És la imatge d'aquest divendres a primera hora de la tarda a la zona de sortides de la terminal principal del Prat.

Una imatge que contrasta amb la que s'ha viscut al matí, amb la terminal totalment desbordada per passatgers desubicats pel caos organitzatiu que ha provocat la caiguda dels sistemes. Les targetes d'embarcament es feien manualment i moltes maletes han passat els controls de seguretat sense poder-se facturar.

Alguns dels passatgers han titllat la situació de "caos" o "col·lapse" i mostraven la seva preocupació per una possible cancel·lació massiva de vols. Tot i això, la majoria de vols han pogut sortir, tot i que amb retard, i alguns s'han hagut de cancel·lar o reprogramar.

D’acord amb les xifres oficials d’Aena, hi ha hagut 105 cancel·lacions a tota la xarxa d’aeroports a l’Estat espanyol, i s’han gestionat 3.520 operacions.

Als panells informatius de la T1 eren pocs els vols que s'anunciaven com a cancel·lats. La majoria eren operats per Vueling i afectaven les sortides. Un passatger ja augurava a primera hora que dubtava que pogués marxar a Menorca a passar les vacances i justament aquesta ha estat una de les destinacions afectades.

També s'han cancel·lat vols a Palma de Mallorca, Sant Sebastià o Jerez de la Frontera. Pel que fa a vols a altres destinacions europees s'han vist afectats vols a Marsella, Lió, Niça, Porto o Londres. Pel que fa a les arribades a Barcelona hi ha hagut almenys un vol cancel·lat de Swiss provinent de Zurich i també vols de Vueling afectats procedents d'Amsterdam, Marsella, Sant Sebastià o Alacant.

Aena recomana als passatgers que consultin amb les seves companyies si el seu vol s’ha vist afectat. En tot cas, recorda que els aeroports han estat operatius en tot moment durant la incidència informàtica.

La companyia està treballant “directament amb CrowdStrike” per implementar la solució definitiva al problema ocasionat aquest divendres. Aena recorda que els problemes han estat arreu del planeta i destaca l’esforç per intentar minimitzar l’afectació en els passatgers.