Mútua Intercomarcal obté un resultat positiu a distribuir de 8,5 milions d’euros

Mútua Intercomarcal va tancar el 2023 amb uns ingressos totals de 345.075.712,84 euros i 6.384.802,02 euros d’excés d’excedent de gestió destinats als comptes de la Seguretat Social. L’entitat va celebrar ahir la Junta General Ordinària de Mutualistes a Barcelona. Durant la reunió anual, es van presentar els resultats obtinguts durant l’exercici 2023 de la mà dels bagencs Enric Torres, president, Pere Ribera, secretari i la sotsdirectora, Berta Pruñonosa, que va intervenir en el lloc del director gerent, Lluís Gené, absent a la junta per un accident esportiu patit el cap de setmana.

En la junta es va informar que l’entitat ha obtingut un resultat positiu a distribuir de 8.513.965,84 euros, malgrat l’increment de les despeses de contingències comunes, fet que ha donat un resultat negatiu de 41.944.716,60 euros en la gestió d’aquesta prestació. La causa rau, diu la mútua, «en el gran nivell d’absentisme que provoca un augment de la incapacitat temporal». L’entitat apunta que ha tancat l’exercici 2023 amb un col·lectiu assegurat de 45.370 empreses mutualistes, 318.087 treballadors protegits i 81.091 autònoms, al conjunt de l’Estat.

Pruñonosa va informar del trasllat al 2023 de les sucursals de Gijón, Palma de Mallorca i Berga i de l’ampliació del Servei de Rehabilitació de Manresa. També va recordar el trasllat a una nova ubicació de les sucursals de l’Hospitalet de Llobregat i Girona, la creació del nou servei de rehabilitació a Eivissa, l’adequació d’un segon local de l’Hospitalet, propietat del patrimoni mutualista, com a arxiu i el sanejament de l’estructura de la Seu Corporativa, durant el 2024. Durant la reunió també es va aprovar la renovació estatutària per a 4 anys a la Junta Directiva de les empreses Creaciones Aromáticas Industriales, S.A., representada per Vanesa Martínez i Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, representada per Anna González.

D’altra banda, la mútua informa que al dispensari de Manresa s’han fet 25.126 sessions de fisioteràpia el 2023 i durant el 2024 s’ha ampliat aquest servei amb 5 professionals i amb horari de matí i tarda fent sessions per altres mútues. A més, acull 20 alumnes de pràctiques de fisioteràpia de la UManresa cada any.