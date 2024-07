La construcció al Bages creix el 14,9% durant el primer semestre de l’any

Al Bages s’han visat, durant el primer semestre de l’any, un total de 61.173 metres quadrats, el que suposa el 14,94% més que en el mateix període de l’any passat, el 51% més que el primer semestre del 2022 i el 76,22% del que es va visar els primers sis mesos del 2021. A més, s’ha gairebé triplicat la superfície visada del 2019, abans de la pandèmia. Són bones dades, fetes públiques ahir per la demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que revelen l’impuls de la construcció al territori.

En habitatges, l’increment anual al Bages ha estat del 45,9% més de visats, amb un total de 216 expedients. En obra nova hi ha hagut un descens del 4,9% respecte del primer semestre del 2023, fins als 38.337 metres quadrats, però en relació al 2022 l’increment ha estat del 56,58%, i respecte del 2021, del 131,64%. Amb tot, en el primer semestre d’enguany, ha estat la rehabilitació la que ha disparat el creixement del sector a la comarca, amb un augment del 101% interanual, amb 21.668 metres quadrats. També supera els registres del 2022 (el 61,05% més) i del 2021 (el 32,94% més).

Per municipis, Manresa acumula el 41,08% del total de superfície visada a la comarca, amb 8.901 metres quadrats, seguida del monestir de Montserrat, amb el 20,03% (4.340 metres), Cardona, amb el 9,58% (2.076 metres quadrats) i Navàs, amb el 4,02% (872 metres quadrats).

El Berguedà també ha experimentat una evolució positiva interanual els primers sis mesos de l’any. Així, s’ha visat una superfície total de 9.105 metres quadrats, en 31 expedients, el que suposa un increment en superfície del 9,62%. Respecte del 2022 hi ha hagut una davallada del 15,39%, però en relació al primer semestre del 2021 l’increment també ha estat molt notable, de pràcticament el 50%. Els expedients tramitats en aquests primers mesos de l’any han estat exactament els mateixos que en el segon semestre del 2023, però 15 menys que en la primera meitat d’aquell any.

Per municipis, Gironella ha encapçalat la llista, amb 1.420 metres quadrats en 4 expedients. L’han seguida Vilada, amb el 14,17% del total de la comarca i 1.291 metres quadrats en un sol expedient, i Berga, amb l’11,77% del total comarcal i 1.071 metres quadrats de 4 expedients.

La superfície total visada a la Demarcació de les Comarques Central, que engloba, a més del Bages i el Berguedà, el Moianès, l’Anoia i Osona, ha crescut un 9% de gener a juny en relació al primer semestre de l’any passat. Exceptuant el segon semestre del 2022 representen les millors dades semestrals des del 2019, destaca la demarcació a les Comarques Centrals del col·legi.

L’anàlisi de l’evolució de l’edificació, elaborada a partir dels projectes d’execució d’obra visats, (obra nova i actuacions en edificacions existents),i presentada ahir a Manresa per la presidenta de la demarcació, Claudina Relat, i el tresorer, Jaume Soldevila, conclou que a la demarcació s’han visat un total de 153.811 metres quadrats, el 6% del total de superfície visada a Catalunya (2.603.821 metres quadrats). Tot i el creixement en superfície, destaca el col·legi, el nombre d’expedients ha estat un 10% inferior al d’un any enrere, amb un total de 417 expedients visats. Per tant, l’anàlisi conclou que aquest primer semestre del 2024 s’estan visant projectes més grans que altres anys. Per comarques, l’augment de superfície més destacat és a Osona (28,4%), seguit del Bages (14,9%) i Berguedà (9,6%). Per contra, Anoia i Moianès han experimentat un creixement negatiu, del 34,9% i el 3,9%, respectivament. Les poblacions que concentren major nombre de metres quadrats visats són Manresa, el 22% del total de la Demarcació, i Vic (20,3%). A més distància se situen Igualada (3,3%), Manlleu (3%) i Monistrol de Montserrat (2,8%).

La rehabilitació ha crescut el 7,8% respecte del primer semestre del 2023 i Comarques Centrals, destaca l’anàlisi, és de les poques demarcacions que experimenta un creixement positiu. En dades globals semestrals la rehabilitació se situa a les Comarques Centrals en un 33% del total, 6 punts per sobre que el global de Catalunya. Els 49.341 m2 de rehabilitació visats a la Demarcació equivalen a un 7,4% del total de rehabilitació visada a Catalunya (662.895 m2). Per comarques, l’augment de la rehabilitació aquest semestre s’ha centrat a les comarques del Bages (101%) i Berguedà (2,7%). L’estudi posa en valor el fet que al territori és on s’han tramitat més expedients (18 en total) dins el programa 3 de Rehabilitació d’Edificis dels ajuts Next Generation, només per darrere de Barcelona.

En obra nova, el semestre ha estat positiu després d’un any de davallada, incideix la delegació, ja que amb 101.446 metres quadrats visats se situa un 10,6% per sobre de l’any anterior. El Moianès és on hi ha hagut un creixement més elevat (167,3%), seguit d’Osona (70%) i Berguedà (25,1%).

El primer semestre s’han visat 105.008 metres quadrats d’habitatge -obra nova i rehabilitació-, el 7,9% més que el primer semestre de 2023, fins als 471 habitatges de nova creació, un 12,6% més que el mateix període de l’any passat. El no habitatge (les dades no contemplen l’obra per a ús industrial ni les impulsades per l’administració) també creix, el 14,1%.