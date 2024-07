Collboni proposa apujar el recàrrec municipal als creueristes en trànsit més enllà dels 4 euros

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que els creueristes que passen menys de 12 hores a la ciutat paguin més de 4 euros de recàrrec municipal a la taxa turística. En una entrevista a 'El País' aquest diumenge Collboni ha avançat que ja "tenen estudis" sobre el preu que haurien de pagar per "l'ús intensiu que fa de l'espai públic" i, en declaracions posteriors, ha detallat que demanaran al Parlament que "destopi" el límit actual i que aquests turistes facin una "contribució extraordinària" per la petjada que deixen. Al maig, l'Ajuntament va aprovar apujar el recàrrec fins al màxim de 4 euros per dia a tots els allotjaments turístics i passarà de recaptar 95 milions d'euros -75 del recàrrec i 20 de l'impost general- a 115 milions.

Collboni ha dit que s'ha pres la decisió que "aquella activitat que té un ús més intensiu de l'espai públic, sobretot de Ciutat Vella i el litoral de la ciutat)" sigui sufragada pels visitants "i no pels barcelonins amb els seus impostos". L'alcalde ha xifrat els creueristes d'escala en 1,5 milions anuals, i ha admès que la seva presència "implica un seguit d'esforços d'inversió en manteniment de l'espai públic"

En l'entrevista que publica 'El País' també aquest diumenge, l'alcalde assegura que la mesura no busca evitar que arribin a la ciutat aquests tipus de visitants sinó que "paguin el que val estar a la ciutat", i que amb l'impost ajudin a finançar les "inversions" que es faran als 15 espais de gran afluència turística definits pel mateix Consistori. "El que no volem és una manera de fer turisme que entra en contradicció amb viure a la ciutat perquè va en detriment del dret a l'habitatge i expulsa cada dia gent jove de classe mitjana", rebla el socialista.

D'altra banda, Collboni refreda per ara l'eventual reducció del nombre de creuers i creueristes i la supressió d'alguna terminal del Port, una possibilitat que ell mateix va avançar el mes de maig, "si fos necessari". En relació amb les negociacions amb el Port de Barcelona sobre un nou conveni que ho permeti, l'alcalde diu que cal "esperar" que hi hagi un nou Govern abans "d'obrir negociacions".

Pisos turístics

Preguntat per la intenció d'acabar amb els pisos turístics a la ciutat, Collboni ha exposat que forma part de les "decisions" derivades del consens actual sobre "la qualitat del turisme que necessita la ciutat". "La ciutat ha de tenir millor turisme i no més turistes. Això passa per prendre decisions, i la primera és la de no renovar llicències d'habitatges d'ús turístic a partir del 2028 d'acord amb el que diu el decret del Parlament", ha reblat.

En l'entrevista a 'El País', preguntat per si l'Ajuntament té alternatives per fer complir l'anunci de no renovar cap llicència dels pisos turístics amb la idea que desapareguin l'any 2028, en cas que el Tribunal Constitucional acabés tombant el Decret de la Generalitat que ho permet-, Collboni diu que "el pla és blindar jurídicament la normativa urbanística" i que no contempla que el TC revoqui el Decret. Collboni també ha confirmat que la intenció és anul·lar totes les llicències de pisos turístics en edificis sencers, alguns dels quals en mans del sector hoteler.