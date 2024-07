Nutri-score: un sistema dubtós que confon els consumidors

D'acord amb la legislació europea, la indústria alimentària pot facilitar informació nutricional sobre els seus productes de manera voluntària, i així és com va néixer Nutri-Score, un model d'etiquetatge nutricional frontal (amb lletres de colors que apareixen en la part principal del producte), amb idea d'afavorir a les opcions més saludables, i animar a la indústria a millorar la composició dels seus productes.

No obstant això, des de la seva posada en marxa, són nombrosos els seus detractors, especialment dietistes i nutricionistes, com és el cas d'Andrea Sorinas. Tal com confessa en una entrevista amb Europa Press, haurien de retirar-ho perquè creu que "hi ha prou conflicte d'interès darrere" i els seus criteris de selecció "no són gens justos".

"En ell hi ha molta demonització dels greixos, sense contextualitzar el tipus d'aliment, a més de permissivitat amb el sucre, i que aprova les farines refinades. No pot ser que una coca-cola zero light tingui puntuació bona i l'oli d'oliva verge extra, o una tonyina en oli d'oliva verge extra, tingui una C o una D", manté.

Així és una etiqueta Nutri-score / OPENFOODSFACTS

La idea és triar el producte més saludable

Nutri-Score, segons explica en el seu llibre El libro que la industria alimentaria no quiere que leas (Llibros Cúpula), és un sistema d'etiquetatge frontal que puntua en una escala de l'1 al 5 amb lletres i amb colors. "En teoria, el seu ús es justifica per triar el producte més saludable comparat amb uns altres de la seva categoria", afegeix.

Per exemple, uns cereals de xocolata infantil poder estan qualificats amb una 'A' verda, que és la millor valoració; mentre que un oli d'oliva verge extra pot estar valorat amb una 'D' vermella, és a dir, un aliment no apte, o una 'C' groga (ni bo ni dolent).

Per això, tal com insisteix, "no és un bon criteri de selecció", ja que, entre altres arguments, considera que "confon al consumidor". De fet, subratlla Sorinas que hi ha altres maneres de realitzar-ho, i posa l'exemple del sistema de puntuació xilè, "bastant més just amb la informació que aporta al consumidor".

Mengem pitjor del que pensem

Una altra de les denúncies de Sorinas en el seu llibre és que no mengem tan sa com pensem i posa l'exemple de les galetes María: "Una de les coses és abusar del consum de galetes, que considerem que són sanes, perquè ens ho han venut així, i fins i tot formen part de l'esmorzar estrella dels hospitals, però és brioixeria industrial i poden tenir més sucre que un croissant".

Un altre exemple que apunta és la proporció d'aliments que mengem al llarg del dia, ja que, tal com defensa la creadora del projecte Con Coco Nut, hauríem de menjar un 50% de vegetals i "gairebé ningú arriba a aquest percentatge".

Igualment, subratlla que prenem la fruita com a suc en moltes ocasions, perquè es pensa que és sa, que és com menjar fruita, si bé alerta que quan liqües la fruita el sucre es converteix en sucre lliure i es comporta en el cos igual que la d'un refresc. "Per això, sempre, la fruita mossegada i sencera", destaca.

Un home agafa un suc de fruites en un supermercat / IAKOV FILIMONOV

D'altra banda, esmenta el consum d'ous. Quants creus que pots menjar a la setmana com a màxim? Aquesta experta en nutrició revela que aquests es poden ingerir diàriament, "són supernutritius", i no perjudiquen la nostra salut. També adverteix dels productes amb etiqueta light que, tal com assenyala, "cap producte engreixa o aprima per si mateix, sinó que tot depèn del conjunt de la nostra alimentació", i aquests productes "'light' "solament significa que porta menys calories, sucre, o sal, si bé això no significa que sigui sa, ni que no sigui calòric".

"Mengem pitjor del que pensem i molt perquè hi ha tantes modes i sobreinformació, i desinformació sobre nutrició que al final el consumidor no sap què està bé o malament", lamenta aquesta dietista- nutricionista. Per això diu que acaba de publicar El libro que la industria alimentaria no quiere que leas (Llibros Cúpula), un manual sobre les mitges veritats de la indústria alimentària perquè comprem més o amb els principals mites sobre nutrició.

Compte amb els productes eco

Aconsella que el millor és comprar productes sense etiqueta directament, anar a comprar al mercat, encara que sosté que el problema és que al final necessitem productes que ens facin la vida més fàcil, i ningú dedica tant de temps a l'acte de menjar.

També alerta que "les versions ecològiques no són sempre les més sanes" i avisa que perquè contingui l'etiqueta 'ECO' no té per què no ser un ultraprocessat: "Al final comprem igualment productes ultraprocessats amb ingredients de mala qualitat, però ECO, i això no té beneficis per a la salut. N'hi ha molts que no són saludables i que tenen l'etiqueta ECO, com l'exemple d'una crema de cacau i avellanes ECO, que porta oli de gira-sol refinat i sucre eco; són productes que per molt eco que siguin porten productes de mala qualitat com el sucre, o els greixos de mala qualitat; són productes que confonen molt al consumidor".

Consells per aprendre a llegir les etiquetes

Amb tot això, Andrea Sorinas defensa que "si tots compréssim matèria primera, més en mercat, i menys en supermercat, tampoc hi hauria molt problema", en aquest sentit i probablement menjaríem més sa; si bé el ritme de vida actual i la falta de temps ens ho impedeixen en moltes ocasions, i anem més als grans magatzems a fer la compra, on és superfàcil tenir accés als ultraprocessats.

En la seva opinió, aquí la solució és ensenyar al consumidor a identificar quins productes són saludables i quins no, i quins ingredients evitar en una etiqueta perquè "existeixen productes d'obrir, escalfar i llest que són saludables", però el problema és que "passen desapercebuts o estan barrejats entre els ultraprocessats que la indústria maquilla perquè semblin saludables com a 'ric en fibra', 'digestive', 'light', o 'alt en proteïnes'.

Entre altres trucs per llegir etiquetes, aquesta dietista-nutricionista demana fixar-se en el grau de modificació del producte i la seva missió: "Un processament saludable haurà rebut poca modificació i la missió serà allargar la vida útil del producte o seguretat alimentària. Tant els ingredients i additius tindran aquesta finalitat. Tendeixen a tenir etiquetes curtes, amb noms que identifiquen com a saludables. Un acidulant o àcid cítric, per exemple".

Mentre que en els ultraprocessats la finalitat que tenen és que "volen guanyar molts diners" amb ells; es tracta, segons defensa, de productes "amb ingredients els més barats possibles i els més atractius possibles per al consumidor"; però en realitat són productes "amb molta modificació".