La Caixa aporta 6.000 euros a l’ACEB per a la inserció laboral de persones vulnerables

La Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha renovat la col·laboració amb l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) per a l’acompanyament a la inserció laboral de persones vulnerables i amb risc d’exclusió social, a través de la borsa de treball de l’ACEB i la implementació d’una nova línia de treball específica per a aquestes persones.

La patronal berguedana utilitzarà aquesta col·laboració per «ampliar i consolidar el servei d’agència de col·locació, posant èmfasi en l’assessorament i l’acompanyament al col·lectiu de persones joves i de més vulnerabilitat», ha explicat l’ACEB. L’objectiu és «poder destinar més recursos per a l’atenció de persones nouvingudes en situacions de risc, concretament persones que no disposen de la documentació necessària per inscriure’s al SOC, que no tenen permís per a treballar o que tenen asil polític».

L’ACEB esta en contacte amb institucions que puguin acompanyar-los, com és el cas de la Creu Roja, Arraigo o l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Berguedà, amb els quals treballen conjuntament per ajudar les persones en risc d’exclusió social. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, explica que «s’ha apostat per aquest programa per la necessitat detectada des de l’entitat per a l’atenció d’aquests col·lectius i el seu acompanyament per a la inserció laboral».

El 2023, el 52% de persones ateses amb aquest programa eren nascudes a Catalunya, majoritàriament al Berguedà, i el 48% restant formava part del col·lectiu de persones nouvingudes, una xifra que alerta que gairebé el 50% de la població en recerca de feina al territori d’influència està format per persones en situació de risc, que necessiten ajuda per poder formar part de la població activa del país. n