El Banc Santander guanya 6.059 milions d'euros el primer semestre, un 16% més

El Banc Santander va guanyar 6.059 milions durant el primer trimestre, un 16% més que el mateix període de l'any anterior, segons ha informat l'entitat a la CNMV. El banc presidit per Ana Botín ha atribuït el resultats al fort creixement del marge d'interessos en tots els negocis globals i regions i a l'augment de quatre milions de clients; juntament amb el control de costos. El grup va augmentar el RoTE fins al 15,9% i el marge d'interessos va augmentar un 12%, fins a una xifra rècord de 23.457 milions d'euros. Els ingressos van assolir una xifra rècord amb 31.050 milions, un 9% més i els ingressos per comissions van pujar un 6% per les "bones dinàmiques comercials i l'augment de l'activitat en els negocis globals", fins als 6.477 milions d'euros.

L'augment dels ingressos es deu a l'increment de l'activitat dels clients i a la gestió dels marges d'interessos en tots els negocis. Per exemple, en el retail, que va contribuir en un 52% en el negoci del grup, va pujar un 12% en el creixement en la majoria de països, mentre que en Consumer (20%) va augmentar un 7%, en CIB (Corporate & Investment Banking) un 6% i en Weatlh en un 12%.

Segons ha explicat el Banc Santander en un comunicat, el RoTE hauria estat del 16,3% sense l'impost de la banca a l'Estat, que va ser de 335 milions d'euros i s'ha registrat íntegrament en el primer trimestre. D'altra banda, el benefici per acció es va situar en els 0,37 euros, un 19% més, i un valor comptable tangible de 4,94 euros al tancament del primer semestre.

El grup espera millorar els seus objectius per al 2024 i que els ingressos creixin a un dígit alt, una ràtio d'eficiència al voltant del 42% i un RoTE superior al 16%.

La Junta General d'Accionistes celebrada recentment va aprovar un dividend en efectiu a càrrec dels resultats del 2023 de 9,5 cèntims d'euro per acció, abonat al maig, i situa el dividend total en els 17,60 euros per acció, un 50% més que l'any anterior. A més, el banc ha completat també dos programes de recompra d'accions amb càrrec als resultats del 2023 per un import total de 2.800 milions d'euros i des del 2021 ha recomprat aproximadament l'11% d'accions en circulació.