L'ACA ha destinat en els darrers quatre anys uns 15 milions en ajuts a l'Alt Pirineu

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha destinat en els darrers 4 anys prop de 15 milions d'euros en ajuts a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha recordat que "l'episodi de sequera no s'ha acabat i que cal continuar l'execució de les obres". En aquests moments, l'ACA té assignats al món local més de 360 milions d'euros. D'aquests, prop de 15 milions d'euros corresponen a l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran. Les principals inversions són: 4,3 milions d'euros en 93 ajuts per la millora de les xarxes d'abastament 2020-2024; 8 milions a través de 67 projectes de millora de l'eficiència de les xarxes de subministrament municipals i reparació de fuites o 1,6 milions per a la construcció de nous pous.

El delegat territorial del Govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, Josep Castells, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, s'han reunit aquest dimecres amb els consells comarcals de la vegueria. El delegat del Govern ha fet referència al procés participatiu de la comissió territorial de la Taula Nacional de l'Aigua, que ha finalitzat recentment i ha sumat 17 propostes per contribuir a l'elaboració de les polítiques públiques del país. D'altra banda, el delegat ha recordat que, "tot i que en la gestió de l'aigua les competències són compartides amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Generalitat inverteix en tots els àmbits del cicle de l'aigua".

El director de l'ACA ha recordat que "l'episodi de sequera no s'ha acabat, malgrat una certa recuperació de les reserves, que es troben actualment al 35%". En aquest sentit, Reyes ha insistit i ha dit que "cal continuar fent un consum el més eficient possible de l'aigua", sense deixar de banda l'execució de totes les obres, tant des del Govern com des del món local, per millorar les xarxes d'abastament i per incrementar la garantia d'aigua per ser més resilients davant els canvis vinculats a l'emergència climàtica.

Reyes també ha destacat que l'ACA té un total de cinc convenis en curs per a la millora del sanejament a la vegueria. Aquests convenis beneficien els municipis de Fontanals de Cerdanya (Queixans i les Perenes), Isona i Conca Dellà (Conques), Conca de Dalt (Aramunt), Castell de Mur (Cellers) i la Seu d'Urgell.