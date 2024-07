Peinaje del Río Llobregat de Sant Fruitós instal·la una planta fotovoltaica amb el finançament de l’ICF

El gestor de residus Peinaje del Río Llobregat, a Sant Fruitós de Bages, ha substituït el sostre d'uralita de la seva nau per una coberta aïllada amb un parc d'energia solar que permetrà estalviar 726 tones de CO2 l'any. L'operació s'ha fet amb un préstec de l'Institut Català de Finances (ICF) d'1,6 milions d'euros, un projecte que també contempla millores d'eficiència energètica a les seves oficines, tant en climatització, ventilació i tancaments com en aïllament tèrmic, el què l’ha convertit en una instal·lació amb qualificació energètica A.

En total s'han substitut 7.000 m² de sostre d'uralita per panells amb alt aïllament i s'ha instal·lat a la nova coberta un sistema de panells solars. La inversió ha estat possible a través de les línies de préstecs de l'ICF Eco Verda i Eurocrèdit, que tenen per objectiu finançar projectes d'inversions sostenibles i d’economia verda.

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, ha visitat aquest dijous al matí les instal·lacions acompanyada per l'alcalde el municipi, Joan Carles Batanés, la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera i el CEO de Peinaje del Río Llobregat, Eloi Tarrés.

Peinaje del Río Llobregat, constituïda el 1964 a Sant Fruitós, està especialitzada en el tractament d'efluents aquosos, i ajuda les empreses en la gestió de residus líquids. En els seus orígens l'empresa va ser una planta de rentat i pentinat de llana d'ovella que es va convertir en un referent.