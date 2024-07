L’EPSEM formarà professionals per digitalitzar les pimes

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC començarà a impartir, el curs 2024-2025, el Master’s in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems. Aquest programa únic i innovador en l’àmbit TIC, pel qual s’ofereixen 15 beques, s’articula al voltant de l’àmbit de la la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i la Internet de les coses, elements clau en la digitalització de les pimes. La combinació d’aquestes disciplines proporcionarà als estudiants «una formació integral que els prepara per afrontar els desafiaments i les oportunitats de la indústria tecnològica global», assegura el centre.

Els estudiants tindran l’oportunitat d’aprendre de professorat i de professionals experts en cada àrea, amb un enfocament pràctic que inclou projectes reals i col·laboracions amb la indústria. Disposaran també d’infraestructures i laboratoris de darrera generació.

Col·laboracions

El pla per impartir aquest màster s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu MERIT, liderat per l’EPSEM, i que ha permès obtenir finançament i treballar amb altres tres universitats (Vilnius Tech, Riga Technical University i Tallin University of Technology), dues pimes i un centre de recerca i tres centres tecnològics en forma d’un consorci internacional.

Segons avança l’EPSEM, aquestes tres universitats també oferiran programes de màsters i mobilitat en el mateix àmbit. La mobilitat donarà opció als estudiants de passar un semestre en una de les altres universitats participants. A més, professors dels centres participants col·laboren en l’ensenyament del màster a la UPC.