El premi d’iniciatives empresarials de Manresa atorgarà 12.000 euros

L’Ajuntament de Manresa, l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, la Fundació Universitària del Bages (FUB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han signat el conveni de col·laboració per a la convocatòria de la 7a edició del premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial al Bages.

L’acte de signatura va tenir lloc ahir a al’Ajuntament de Manresa amb l’assistència de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia; el president de l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, Josep Maria Sala Rovira; el director general de Fundació Universitària del Bages (FUB), Antoni Llobet Mercadé; i el director de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pere Palà Schönwälder.

El guardó vol incentivar projectes empresarial d’emprenedors a la comarca del Bages que aportin la suficient entitat per ser reconeguts, potenciats, finançats i acompanyats per al desenvolupament de la seva activitat.

El valor dels premis destinats en aquesta edició és d’un total de 12.000 euros, dels quals Gest! lliurarà 6.000 euros per premiar els millors projectes empresarials que s’atorguen en dues línies de dotació de premis: 5.000 euros per al projecte guanyador en activitat iniciada i 1.000 euros per al projecte sense activitat iniciada.

A més, segons informa l’Ajuntament, hi haurà quatre premis complementaris -dos premis dotats per la FUB i dos per la UPC-. Per part de la FUB hi haurà dos premis per a les dues línies (activitat iniciada i no iniciada) consistents en dues beques de 1.500 euros en concepte de beca d’estudis de postgrau o màster en l’àmbit d’empresa, de l’Escola de Postgraus del Campus Manresa de la UVIC-UCC. Per part de la UPC, hi haurà dos premis per a les dues línies, consistent en ajuts de 1.500 euros en concepte d’ajut al desenvolupament i prototipatge del projecte guanyador, que s’haurà de desenvolupar a les instal·lacions de l’EPSEM en els sis mesos posteriors al lliurament del premi.

Al guardó s’hi poden presentar tot tipus de projectes, tant de nova creació com en funcionament, siguin persones físiques o de qualsevol tipus de persona jurídica. La data límit de recepció dels projectes és el dia 15 d’octubre del 2024. La documentació s’ha de facilitar per correu electrònic a l’adreça info@gestcat.cat. n