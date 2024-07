La taxa d'atur baixa lleugerament a Catalunya fins al 9,41% durant el segon trimestre

La taxa d'atur a Catalunya es va situar en els 9,41% en el segon trimestre, 0,07 dècimes menys que la dels tres primers mesos de l'any, segons l'Enquesta de Població Activa publicada per l'Institut Nacional d'Estadística. En total, entre abril i juny, 395.300 treballadors es trobaven desocupats, és a dir, 800 menys que els tres mesos anteriors (-0,2%). Pel que fa l'ocupació, va marcar un nou rècord en un segon trimestre, fins als 3.807.600 treballadors, 23.800 més que el mes anterior (+0,63%). Si es compara amb el segon trimestre del 2023, el nombre de persones a l'atur va augmentar en 31.100, un 8,54% més; mentre que el nombre d'ocupats va pujar en 70.100 persones, un 1,88% anual més.

D'acord amb les dades publicades aquest divendres per l'INE, la taxa d'atur a Catalunya es va reduir en 0,07 dècimes en comparació amb el trimestre anterior però es va situar 0,53 punts per sobre la del segon trimestre del 2023, que aleshores es va situar en el 8,88%.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 222.600 persones, fins a les 2.755.300 al segon trimestre, mentre que la taxa de desocupats es va situar en l'11,27% entre abril i juny, és a dir, 1,02 punts menys que en els tres primers mesos de l'any. Es tracta de la taxa més baixa en un segon trimestre des del 2008, quan aleshores va ser del 10,36%. Pel que fa l'ocupació, va augmentar en 434.700 persones en comparació al trimestre anterior, fins als 21.684.700.

Per comunitats, Andalusia va ser la que va registrar un major descens del nombre d'aturats en xifres absolutes (-54.100) en comparació al primer trimestre, seguit de les Illes Balears (-44.800) i el País Valencià (-42.000). Catalunya és el territori on menys va baixar el nombre de desocupats, mentre que on més va créixer va ser a Cantàbria, amb 2.600 aturats més. En termes percentuals, el major descens va ser a les Illes Balears (-44,8%) i el major increment a Cantàbria (+12,31%).

Pel que fa les taxes d'atur, les més elevades es van registrar a Ceuta i Melilla, amb un 29,5% i un 27,9%, respectivament; seguit d'Andalusia, amb un 16,27% i d'Extremadura, amb un 15,4%. En canvi, les més baixes es van registrar a les Illes Balears (7,95%) i el País Basc (8,11%).

Quant al nombre de treballadors en actiu, la comunitat que va crear més llocs de treball en el segon trimestre són Andalusia (101.200), les Illes Balears (88.900) i el País Valencià (78.700). En termes percentuals, les Illes Balears va liderar la creació d'ocupació, amb un 16,43% més.

La indústria, la construcció i el serveis guanyen treballadors

A Catalunya, dels 3.807.600 ocupats del segon trimestre -un rècord de la sèrie històrica en aquest període-, la gran majoria (2.883.300) corresponen al sector serveis i la resta a la indústria (636.100), la construcció (243.900) i l'agricultura (44.300).

L'agricultura, el sector amb menys pes, va perdre 1.700 treballadors (-3,7%), mentre que els altres tres en van guanyar en comparació amb el primer trimestre: el sector serveis va sumar 3.500 (+0,01%), la construcció 18.900 (+8,4%) i la indústria 3.000 (+0,47%), segons les dades publicades per l'INE.

Si es compara en termes anuals, els serveis van guanyar 31.300 ocupats (+1,1%), la construcció 15.400 (+6,7%) i la indústria 25.800 (+4,2%). Per contra, l'agricultura va accentuar el seu descens, amb 2.500 ocupats (-5,35%) menys en aquest sector.

D'altra banda, entre els 3,807 milions d'ocupats a Catalunya durant el segon trimestre, 475.800 persones ho estaven en el sector públic i 3.331.800 en el sector privat. Així, si es compara el segon trimestre amb el primer el sector públic va perdre un 3,86% d'ocupació però en va guanyar un 2,1% en relació al mateix període del 2023. Pel que fa en el sector privat, el nombre de treballadors va augmentar un 1,3% intertrimestral i un 1,8% interanual.

Augmenten els contractes temporals

D'entre els 3.284.600 assalariats que hi havia a Catalunya durant el segon trimestre, 2.862.300 tenien contracte indefinit (87,1% del total) mentre que 422.300 eren temporals (12,9% del total). Si s'analitzen aquests darrers, la xifra de contractes temporals va pujar en 26.900 persones entre el primer i el segon trimestre, un 6,8%, tot i que comparat amb el segon trimestre del 2023 van caure des dels 461.500 d'aleshores, és a dir, 39.200 menys (-8,5%).

L'augment de la temporalitat en termes intertrimestral e va donar tant entre homes (+7.500) com dones (+19.400), tot i que si es compara amb el mateix període de l'any passat ambdós registres presenten descensos.

Quant a la contractació indefinida, va caure en 18.400 persones al segon trimestre comparat amb el primer trimestre, però va augmentar en 166.400 en un any, amb increments tant entre els homes com en les dones.

L'atur creix entre els homes al segon trimestre

Dels 395.300 aturats a Catalunya durant el segon trimestre, 207.300 eren homes i 188.100 dones. Entre els homes, la xifra de desocupats va pujar en 13.200 persones entre el primer i el segon trimestre, un 6,8% més; mentre que si es compara amb el mateix període del 2023, l'increment va ser del 9,5% anual.

Pel que fa les dones, la xifra d'aturades es va reduir en 13.900 persones entre el primer i segon trimestre, un 7% menys, però, en canvi, si es comparen les xifres interanuals va augmentar en 13.100 persones, un 7,4%.

D'altra banda, pel que fa l'atur juvenil, és a dir, entre els menors de 25 anys, la taxa s'ha situat en el 20,10%, la mateixa que el segon trimestre de l'any passat, però 3,06 punts menys que el primer trimestre.

Entre els homes, la taxa s'eleva fins al 20,65%, 0,3 punts més que el mateix període del 2023 mentre que respecte als primers tres mesos de l'any, va caure en 2,88 punts. Entre les dones, la taxa va ser més baixa, del 19,38%, és a dir, 0,48 punts menys que el mateix període de l'any passat i la més baixa des del segon trimestre del 2008. En canvi, respecte al primer trimestre, el descens va ser de 3,34 punts.